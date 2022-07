Quello del 26 giugno scorso, era il terzo furto che la catena di supermercati «distribuzione Siciliano» subiva. I ladri erano riusciti a mettere le mani su alcune bottiglie di champagne (l'ultimo colpo aveva assestato un danno di seimila euro, ma in totale si aggira intorno ai 70 mila euro).

Il magazzino era sempre lo stesso: in via Ponteselice a Capodrise, dove la coppia di albanesi era già approdata il 4 giugno facendo sparire bottiglie e 20mila euro in contanti; il fine settimana scorso, il guardiano del deposito era stato anche ferito dai due malviventi che gli avevano scaraventato le bottiglie di vetro contro l'uomo procurando al povero custode una lesione alla caviglia.

Nel giro di una settimana gli agenti della senzione Antirapina della Squadra mobile di Caserta (con l'aiuto dei colleghi di Marcianise) hanno chiuso il cerchio e hanno arrestato due cittadini albanesi di 24 e 28 anni.

Entrambi sono stati ritenuti responsabili anche di un altro mega-furto, questa volta commesso a Portico di Caserta l'11 giugno al negozio «Special Drink». Anche qui avevano rubato 200 bottiglie del prestigioso Champagne del valore di 58 mila euro, riuscendo a impossessarsi anche di seimila euro in contanti. Oggi, la fuga dei ladri è finita grazie a un'inchiesta-lampo della squadra mobile della Questura di Caserta.