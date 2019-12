Ultimo aggiornamento: 14:05

Quattro pregiudicati di età dai 28 ai 46 anni, residenti a Castel Volturno , sono stati arrestati dai carabinieri della stazione di Trentola Ducenta con l'accusa di riciclaggio, dopo essere stati sorpresi in flagranza di reato. I quattro, infatti, all'interno di un rudere, stavano smontando in vari pezzi una Fiat 500 risultata rubata il 5 dicembre scorso a Casoria quando sono stati scoperti dai carabinieri.Durante la perquisizione i militari hanno rinvenuto e sequestrato pneumatici, componenti di autovetture di varie marche, diversi arnesi utilizzati per lo smontaggio delle vetture nonché un furgone verosimilmente utilizzato per trasportare quelle stesse parti di veicoli smontati agli acquirenti. Gli arrestati sono stati condotti presso le rispettive abitazioni agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida.