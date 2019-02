Martedì 5 Febbraio 2019, 09:30 - Ultimo aggiornamento: 05-02-2019 10:27

Corruzione elettorale: é l’accusa per Lucrezia Cicia indagata a piede libero nell’ambito nell’inchiesta che questa mattina ha portato a dodici arresti in carcere, cinque ai domiciliari e due divieti di dimora. Cicia e Domenico Ventriglia (deceduto a maggio) avrebbero pagato 11.500 euro ad Alberto Russo e Antonio Benenati, per un pacchetto di voti per le elezioni regionali del 2015. Erano candidati con Forza Italia ma non furono eletti. Cicia è la compagna di Carmine Antropoli, arrestato ieri per presunti legami cil clan dei Casalesi stretti in occasione delle elezioni comunali di Capua del 2016.Soddisfatti o rimborsati era invece il patto che i due candidati alle elezioni regionali del 2015 in quota Ncd avevano stretto con il clan Belforte. Pasquale Corvino e Pasquale Carbone sono stati arrestati questa mattina Perché avrebbero pagato somme dai 3.000 ai 7.000 euro per pacchetti di voti che sarebbero stati loro a assicurati dalla cosca di Marcianise. Un accordo “serio” che prevedeva anche la formula rimborso: lì dove le preferenze sono risultate in numero inferiore a quelle pattuite hanno anche chiesto la restituzione di parte del denaro. I due sono finiti agli arresti questa mattina insieme ad altre 15 persone accusati a vario titolo scambio elettorale politico ma anche di minacce e spaccio di droga. Nonché di pressioni per le affissioni elettorali.Ma non è tutto: nel corso della lunga e combattuta campagna elettorale di Ncd - Campania Libera, i due avrebbero anche minacciato degli elettori e il presidente di seggio che consegnò il tutto a Caserta. L’indagine che ha portato alla retata di questa mattina é stata coordinata dalla Dda di Napoli e delegata ai carabinieri della compagnia di Caserta diretti dal maggiore Andrea Cinus. L’inchiesta è stata coordinata dalla Dda di Napoli, sostituto procuratore Luigi Landolfi.In carcere sono finiti Giovanni e Agostino Capone, Antimo Italiano, Antonio Merola, Vincenzo Rea, Antonio Zarrillo, Mario De Luca, Roberto Novelli, Rosario Palmieri, Modestino Santoro, Clemente Vergone e Giovanni Gualtieri. Ai domiciliari Pasquale Carbone, Maria Grazia Semonella, Salvatore Vecchiarello e Alberto Russo. Divieto di dimora per Silvana D'Addio e Ferruccio Coppola.