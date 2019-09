Martedì 24 Settembre 2019, 10:31

Due napoletani, Pietro Farina di 46 anni e Giovanni Russo, di 36 anni sono finiti agli arresti domiciliari per coltivazione illegale di marijuana. I due avevano preso in affitto un appartamento a San Marcellino per coltivare la droga in casa ma sono stati scoperti dai carabinieri che hanno sequestrato dieci piante di marijuana alte un metro, un chilo della stessa sostanza essiccata e pronta per la vendita, due bustine di cellophane contenente droga e attrezzature per la coltivazione della sostanza stupefacente.