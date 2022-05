Tirapugni in tasca, ubriaco a Caserta danneggia le auto durante la festa

In località Portico di Caserta, in occasione delle celebrazioni per la festività di Sant'Antonio Abate, i carabinieri hanno denunciato un 28enne per porto di armi o oggetti atti ad offendere e danneggiamento. Il giovane, in evidente stato di agitazione dovuta all'abuso di sostanze alcoliche, è stato fermato subito dopo aver rotto i vetri di alcune auto parcheggiate in quella via Gorizia. A seguito della perquisizione personale, è stato trovato in possesso di un tirapugni in ferro, sottoposto a sequestro.