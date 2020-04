LEGGI ANCH

Un parcheggiatore abusivo di Caserta, il 32enne, è finito agli arresti domiciliari per aver aggredito un automobilista che si era rifiutato di dargli i soldi per «guardare l'auto»., cuore di Caserta dove sono ubicati il Comune e a pochi passi Questura e Prefettura.Proprio agli uffici della Questura, la vittima si presentò poco prima della mezzanotte con il volto insanguinato; raccontò di essere stato colpito con una violenta testata al volto da un parcheggiatore, di cui fornì i dettagli fisici. LLe successive indagini sono state effettuate dalla Squadra Mobile e coordinate dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere., già gravato da numerosi precedenti penali; quando sono andati a notificargli il provvedimento cautelare emesso dal Gip di Santa Maria Capua Vetere, Bifone era già ai domiciliari per una vicenda di maltrattamenti in famiglia.