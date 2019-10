Domenica 20 Ottobre 2019, 16:28

Pusher arrestato per spaccio di droga nei pressi della villa comunale della rotonda di San Nicola la Strada sul viale Carlo III. Gli agenti della squadra Volante di Caserta, ieri sera, hanno fermato A.M. 22 anni, originario del Ghana, Il giovane extracomunitario è stato trovato in possesso di 16 stecche di sostanza stupefacenti di hashish.Prima di essere arrestato A.M. ha tentato la fuga e non è passato inosservato ai poliziotti il fatto che ha tentato pure di disfarsi di una banconota da 20 euro ricevuta poco prima da un acquirente e di un involucro, recuperato immediatamente dopo dagli agenti dopo che lo hanno bloccato.All'interno del contenitore sono state rinvenute dieci «stecche» di sostanze stupefacenti, poi sottoposto a perquisizione veniva trovato in possesso di altre sei «stecche» di sostanze stupefacenti e di altri 25 euro.Tratto in arresto il giovane ora è in attesa del giudizio per direttissima che sarà celebrato nella mattinata di domani al tribunale di Santa Maria Capua Vetere.