Caserta, 42enne arrestato per spaccio: distribuiva droga con altre 31 persone

La polizia di Stato di Caserta ha tratto in arresto una persona, classe ‘79, poiché colpito da ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli. L’uomo, rintracciato alle prime ore del mattino dagli operatori della squadra mobile di Caserta, è stato condannato a espiare una pena detentiva di 5 anni di reclusione, in quanto riconosciuto colpevole del reato di spaccio di sostanza stupefacente in concorso con altre 31 persone.

In particolare, lo stesso era stato arrestato a seguito di un provvedimento cautelare scaturito da un’attività d’indagine condotta dalla squadra mobile, volta a disarticolare un’organizzazione associativa la cui roccaforte era nei rioni popolari della città di Caserta che, attraverso una fitta rete di pusher, distribuiva sostanze stupefacenti nel capoluogo e nei comuni limitrofi. Terminati gli atti di rito, il soggetto è stato associato presso il Carcere di Aversa (CE).