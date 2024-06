Asl Caserta, ecco 30 nuovi operatori territoriali per incentivare l'allattamento al seno

Si è conclusa ieri la formazione dei primi 30 operatori territoriali e dei punti nascita aziendali e del privato accreditato della rete materno infantile dell’Asl Caserta per la diffusione di buone pratiche per il sostegno, la promozione e la protezione dell’allattamento materno.

L’iniziativa, promossa e realizzata dal tavolo di lavoro aziendale Pl 11 “I primi mille giorni di vita” - Prp (2020-2025), ha visto la partecipazione entusiasta degli operatori coinvolti nei tre giorni di formazione teorico e pratico-esperienziale sotto la guida di formatori di rilievo e autorevoli in materia, il professor Riccardo Davanzo, pediatra-neonatologo Irccs, Burlo Garofolo, Trieste e presidente del Tavolo tecnico operativo interdisciplinare per la promozione dell’Allattamento al seno istituito a cura del ministero della Salute, e la dottoressa Enrica Causin, infermiera pediatrica Ibclc, docente dei corsi Allattamento dell’Unicef e con metodologia Problem based learning (Pbl), docente dei corsi Biological nurturing.

Il corso ha mirato ad accrescere non solo le conoscenze e le competenze degli operatori alla luce di evidenze scientifiche aggiornate, ma anche l’attitudine comunicativa degli operatori nel veicolare informazioni scientificamente fondate alle gestanti e alle neo-mamme, ponendo l’accento sul dovere istituzionale delle figure professionali che gravitano in questa fase di vita nel sostenere le donne e le famiglie in una scelta consapevole di salute per non ricadere in atteggiamenti colpevolizzanti e allestire le condizioni necessarie per creare empowerment nella popolazione.

Le sessioni pratico esperienziali hanno visto anche il coinvolgimento di utenti, futuri genitori partecipanti ai corsi di accompagnamento alla nascita e diadi madri e neonati degenti, che hanno ricevuto durante i due momenti in-formativi spunti utili a gestire in modo consapevole l’alimentazione dei piccoli.