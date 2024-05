L'Asl Caserta ha sottoscritto nel 2022 un accordo di collaborazione con la società Boehringher Ingelheim Italia S.p.A. per un “Progetto di miglioramento della governance clinica dei pazienti affetti da diabete nella ASL Caserta”, integrato nel 2023 da un ulteriore approfondimento con focus sulla governance clinica dei pazienti affetti da Patologie Cardiorenalimetaboliche. Il progetto è stato svolto con il supporto tecnico della Società Deloitte Consulting srl. L'analisi dei dati, forniti nel rispetto delle norme vigenti in materia di privacy e con la collaborazione del dottor Claudio Linguiti del Scig, è stato affidato alla società Clicon. Referente del progetto per la Asl Caserta è stata individuata la dottoressa Antonella Guida, Direttore del Distretto 12.

Nella fase iniziale, a titolo sperimentale, su indicazione della Direzione strategica, sono stati coinvolti i Distretti 12, 22, 23 con i coordinatori di branca delle specialità Diabetologia e Cardiologia, alcuni Mmg e coordinatori di Aft dei distretti citati. Allo stato, tale progettualità, su indicazione del coordinatore dei distretti sanitari, dottor Vincenzo lodice, ha condotto, tra i risultati, a una proposta di revisione e aggiornamento del Pdta Diabete, già adottato con deliberazione n. 965 del 27 luglio del 2020, anche alla luce del DM 77/2022, proposta seguita per l'area specialistica dal dottor Andrea Del Buono.

Il lavoro di revisione e i risultati della progettualità saranno portati a conoscenza dell'intera corte di professionisti coinvolti, con un meeting di presentazione, previsto per 14 maggio dalle 9 alle 13 presso l'Ordine dei Medici di Caserta, con la partecipazione del direttore generale Asl Caserta, Amedeo Blasotti, il direttore sanitario, Saverio Misso, ed il coordinatore dei distretti Asl, Vincenzo Iodice. Relatori, la dottoressa Antonella Guida ed il dottor Andrea Del Buono.