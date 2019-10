Caserta, malato di Sla protesta all'Asl: «Zero aiuti, meglio suicidio assistito»

Venerdì 4 Ottobre 2019, 16:31 - Ultimo aggiornamento: 04-10-2019 16:34

«Se non è possibile vivere in maniera dignitosa, preferisco il suicidio assistito». È forte la provocazione lanciata da Antonio Tessitore, 43enne di Villa Literno ( Caserta) da oltre quindici anni malato di Sla: oggi Tessitore ha protestato davanti alla sede dell'Asl di Caserta, e ha pronunciato parole cariche di rabbia e frustrazione, denunciando la sua personale situazione.«Allo stato attuale - spiega - il personale assegnatomi è di sole tre persone nell'arco delle 24 ore, un numero insufficiente; la formazione inoltre avviene a mio carico, e si protrae per tempi indefiniti, dipendenti dalle capacità degli operatori che mi assistono». Le difficoltà risiedono nel fatto che l'Ambito sociale, formato dai Comuni, che contribuisce economicamente per il 50% ai progetti assistenziali, non eroga fondi alla coop titolare del servizio: «Ciò ovviamente si ripercuote sul personale, non avendo la coop i soldi per poter assumere o inquadrare in maniera stabile i dipendenti; e a pagare il conto più salato siamo noi pazienti».