Caserta, cercansi 578 insegnanti: si parte con le assunzioni

L'ufficio scolastico provinciale di Caserta, diretto dalla dirigente Monica Matano, ha reso noto il contingente relativo ai contratti a tempo indeterminato con il riparto di posti tra concorso e graduatorie ad esaurimento (Gae). Operazioni che si svolgeranno rispettando i tempi e che stanno impegnando anche nei giorni festivi, il personale sia dell'ambito territoriale di Caserta che quello dell'Usr per la Campania.

In palio complessivamente 578 posti, di cui 478 saranno attinti dalle graduatorie del concorso e 100 dalle graduatorie ad esaurimento. Ricordiamo che anche quest'anno le assunzioni saranno per il 50% assegnate alle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami e per il restante 50%, alle graduatorie ad esaurimento. Per l'infanzia comune, le immissioni in ruolo saranno 35, di cui 18 dalle graduatorie del concorso e 17 da quelle ad esaurimento. Infanzia sostegno, 6 da concorso e 5 da graduatorie ad esaurimento. Primaria comune, i posti sono complessivamente 57, di cui 29 da concorso e 28 da graduatorie ad esaurimento; primaria sostegno 21 da concorso e 21 da graduatorie ad esaurimento. Per la scuola secondaria di primo grado il maggior numero di posti si registrano nelle seguenti classi di concorso: A022, italiano (55 posti); A028, matematica e scienze (10); A030, musica (14); A049, scienze motorie (10); A060, tecnologia (3); AA25, francese (7); AB25, inglese (16). I suddetti posti saranno assegnati prevalentemente dalle graduatorie del concorso per titoli ed esami. I posti di sostegno scuola secondaria di primo grado sono 85.

Per la secondaria di secondo grado, invece, le discipline con il maggior numero di posti in ruolo sono: A011, italiano e latino (7 posti); A012, discipline letterarie (12); A026, matematica (4); A027, matematica e fisica (4); A041, scienze e tecnologie informatiche (5); A048, scienze motorie (10); A050, scienze naturali, chimica e biologiche (11); AB24, inglese (8); A042, scienze e tecnologie meccaniche (6). Per il sostegno i posti disponibili per le secondarie di secondo grado sono 34, di cui 17 saranno presi dalle graduatorie del concorso e 17 dalle Gae. Per gli insegnamenti laboratoriali, le assunzioni in ruolo saranno 33: B006, laboratorio di odontotecnica (8); B007, laboratorio di ottica (3); B011, laboratorio di scienze e tecnologie agrarie (1); B012, laboratorio tecnologie chimiche (2); B015, laboratorio di elettronica (4); B016, laboratorio di informatica (7); B017, laboratorio di meccanica (1); B018, laboratorio abbigliamento e moda (3); B022, laboratorio di tecniche della comunicazione (2); B023, laboratorio per i servizi socio sanitari (1); BC02, conversazione in lingua spagnolo (1).

In una nota inviata alle scuole della provincia, il provveditore Monica Matano ha comunicato che la procedura di immissione in ruolo è già iniziata. Da oggi, infatti, sono aperte le funzioni per inoltrare l'istanza per la scelta della classe di concorso per i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento. Il termine ultimo per l'inoltro dell'istanza è fissato il giorno 26 luglio alle ore 23:59. La procedura si svolgerà interamente online tramite il sistema informativo Sidi/Polis.