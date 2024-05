Torna a Caserta la JoyRun McArthurGlen: in gara podisti provenienti da tutta Italia

Tutto pronto per la seconda edizione campana della JoyRun, la competizione podistica nazionale ideata dai centri McArthurGlen in Italia, in programma il prossimo 12 maggio a Caserta.

Grazie all’iniziativa del più grande Outlet del Sud Italia, La Reggia Designer Outlet, domenica 12 maggio un’ondata di sportivi si darà appuntamento per la gara individuale di corsa su strada alle ore 8:30 da corso Trieste, 19 con arrivo a piazza Carlo di Borbone. Gli atleti si cimenteranno in un percorso che si snoda lungo tutto il centro di Caserta passando per oltre 3 km attraverso gli splendidi giardini reali della Reggia di Caserta dichiarati Patrimonio Unesco nel 1997.

Dopo il successo della prima edizione a maggio 2023 che ha visto la partecipazione entusiasta di oltre 1.200 atleti e il trionfo di Aziz Lakriti e Francesca Maniaci, il Gruppo McArthurGlen ha deciso di confermare il proprio impegno per la promozione della cultura dello sport e del territorio anche in Campania.

L’iniziativa si inserisce infatti in un calendario di JoyRun organizzate in tutti i centri italiani del gruppo. In contemporanea alla gara sportiva si svolgerà La Reggia Fun Run: un percorso di 4 km attraverso le strade della città di Caserta, aperto a tutta la famiglia, per trascorrere una giornata speciale all’insegna dello sport.

Le iscrizioni alle prime quattro tappe della JoyRun 2024 sono aperte fino a mercoledì 8 maggio sulla piattaforma ufficiale endu o presso le sedi degli organizzatori locali. Ritiro pacchi gara – con nuova t-shirt dedicata e offerte speciali in moltissimi brand sportivi dei centri - nel sabato pre-Joy Run presso i Centri McArthurGlen.