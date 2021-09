Caserta: premio «Impresa&cultura» ad Aurora Leone

Durante la terza edizione della rassegna cinematografica «Vanvitelli sotto le stelle», il premio «Impresa & cultura» è stato assegnato ad Aurora Leone, per il suo straordinario talento artistico.



Per lei un quadro raffigurante la Reggia vanvitelliana realizzato dall’artista Alessandro Ciambrone. A consegnare il premio la Dott.ssa Anna Campanile, dirigente del settore comunicazione della MD spa, main sponsor della manifestazione, che ha rimarcato l’importanza della rappresentatività.

APPROFONDIMENTI IL FESTIVAL Napoli Film Festival, una ripartenza nel segno delle anteprime... LA KERMESSE Premio Cinema Campania, consegnati a Venezia i riconoscimenti 2021 IL FESTIVAL Sorrentino: «Il Leone d'Argento a Venezia? La stessa...

«Abbiamo scelto di affidare ad Aurora questo riconoscimento – ha dichiarato – per la sua grande capacità comunicativa che l’ha resa popolare, in primis tra i giovanissimi, consentendole poi di raggiungere un pubblico sempre più vasto che segue con interesse ed entusiasmo il suo lavoro. Ma anche perché riteniamo sia espressione autentica di questo territorio e della sua cultura, un aspetto sul quale abbiamo deciso di puntare proprio attraverso questa rassegna che, anno dopo anno, sta compiendo notevoli passi in avanti».