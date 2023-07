Nessun licenziamento per gli ausiliari della sosta, saranno tutti riassorbiti seguendo le procedure richieste dalle organizzazioni sindacali. È quanto hanno garantito ieri mattina, in occasione del tavolo con Fiadel, Usb e Seal, l'amministrazione comunale e la società che gestisce le strisce blu in città. All'ordine del giorno le modalità operative del passaggio di cantiere, che si svolgerà a breve tra la Tmp e l'Ati capitanata dalla K-City, e le nuove condizioni contrattuali di una cinquantina di lavoratori.

Le preoccupazioni della categoria erano scattate qualche giorno fa dopo aver ricevuto dalla Tmp una lettera di licenziamento senza alcuna documentazione allegata in merito ai tempi della riassunzione. Da qui il ricorso ai sindacati e l'avvio dello stato di agitazione. «Si è trattato di un corto circuito tra le parti che abbiamo immediatamente chiarito spiega l'assessore alla Mobilità, Emiliano Casale il riassorbimento è garantito dal capitolato di appalto. Esiste un contratto che va rispettato così come vanno giustamente tutelate le istanze dei lavoratori che auspicano anche una crescita professionale. Da questo punto di vista il Comune continuerà a svolgere il ruolo di mediatore per far sì che da un lato l'azienda veda soddisfatti i suoi diritti e dall'altro il personale dipendente possa migliorare la propria situazione lavorativa. In merito la società si è già impegnata a valutare nel tempo competenze e performance di ciascuno e a riconoscere una serie di premialità».

«Siamo soddisfatti dell'esito del tavolo fa notare Antonio Roccolano della Fiadel e soprattutto del passo indietro compiuto dalla società che ha riconosciuto l'illegittimità del procedimento adottato e si è impegnata a convocare i sindacati già la prossima settimana per un esame congiunto delle pratiche che porterà all'attivazione del procedimento corretto. In questo modo i lavoratori non perderanno lo stipendio nonostante il black out di oltre trenta giorni che porterà alla sospensione del servizio da fine luglio a inizio settembre. Infine abbiamo appreso che prossimamente gli ausiliari saranno autorizzati, previa formazione, anche ad elevare sanzioni. È interesse di tutti che si instauri fin da subito un clima sereno in virtù della durata ventennale dell'appalto».

Il Comune ha affidato al raggruppamento di imprese guidato da K-City, per effetto di un project financing del valore di 39 milioni di euro, la gestione della sosta per un periodo di dieci anni, rinnovabile per altri dieci. «La riassunzione degli ausiliari non è mai stata messa da noi in discussione chiarisce Peppe Morelli, rappresentante legale della K-City si è trattato semplicemente di un equivoco dettato da una diversità di vedute. I sindacati hanno contestato la forma più che la sostanza. Ne è testimonianza il fatto che 38 lavoratori su cinquanta avevano firmato le lettere di licenziamento inviate da Tmp. In ogni caso lunedì convocheremo le sigle e stabiliremo insieme la procedura da adottare».

Confermata intanto l'interruzione del servizio di sosta a pagamento da fine luglio e per circa quaranta giorni per consentire al nuovo gestore di ridisegnare strisce blu, gialle e bianche. Prevista infatti una ridefinizione del numero degli stalli. Verrà ridotto il numero dellesaranno in tutto 1.500 - e incrementato quello delle strisce gialle saranno circa mille - destinate ai residenti mentre resteranno invariate le tariffe applicate. Nel complesso si passerà da 2.200 a 2.500 parcheggi a raso a pagamento. Verranno installati poi nuovi parcometri, attivati sensori intelligenti per la lettura delle targhe, impianti di videosorveglianza e verrà riorganizzato anche il servizio di rimozione carro gru. Novità poi per la zona a traffico limitato. Tutti e quattordici i sistemi di controllo dei varchi attualmente esistenti in città verranno sostituiti da nuovi impianti di ultima generazione dotati di sistema di videosorveglianza e pannelli comunicativi gestibili anche da remoto con un sistema domotico. Cambierà anche la scritta sui pannelli. La concessionaria gestirà infine anche gli incassi delle multe.