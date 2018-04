Giovedì 5 Aprile 2018, 14:32 - Ultimo aggiornamento: 05-04-2018 14:32

Un carico di 54 bombole di gpl in pessime condizioni di conservazione è stato intercettato e sequestrato dalla Guardia di Finanza sulla statale 372 Telesina nei pressi dello svincolo di Piedimonte Matese, nel Casertano. In particolare i militari della Tenenza di Piedimonte hanno fermato un autocarro contenente il pericoloso carico; le bombole sono subito risultate prive del prescritto collaudo, mentre il conducente inoltre non ha esibito alcun documento di trasporto, né ha saputo giustificare il possesso del carico. Dagli immediati accertamenti, i finanzieri hanno poi scoperto che le bombole appartenevano ad una piccola azienda di Riardo; qui, i militari hanno rinvenuto, all'interno di un capannone, altre 200 bombole senza alcun certificato che ne attestasse l'origine; il titolare inoltre non aveva alcuna documento amministrativo che lo autorizzasse a detenere le bombole, né aveva mai chiesto il previsto certifico antincendio. Quest'ultimo, insieme al conducente dell'autocarro, sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere.