Comune di Aversa alla ricerca spasmodica di personale per non essere costretto a chiudere i battenti degli uffici per carenza di dipendenti comunali. Quelli in organico sono allo stremo per cercare di assicurare almeno i servizi essenziali. Da qui la decisione della commissaria straordinaria Gerardina Basilicata che, per assicurare quella ordinaria amministrazione prevista per la sua funzione, ha avviato una serie di concorsi per dare al Comune normanno personale del quale non si può fare più a meno.

Ecco, allora, in ordine di tempo, la pubblicazione di due bandi: uno per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di un dirigente dell'area amministrativa ed uno dell'area tecnica. Brevissimi i tempi di espletamento dei due concorsi. Nell'avviso, infatti, sono dettati anche i tempi di svolgimento per giungere all'assunzione. L'8 aprile ci saranno le eventuali prove preselettive; a seguire gli scritti il 10 ed 11 aprile e gli orali sono in programma per il 6 e l'8 maggio. Entro 30 giorni dal termine delle prove è prevista anche l'assunzione, in pratica entro l'8 giugno, data prevista per le elezioni. Il dirigente dell'area tecnica che sarà assunto andrà a sostituire Raffaele Serpico, attualmente in servizio con un contratto a termine che va avanti da oltre un decennio con rinnovi alla scadenza. L'altro andrà ad occupare un'area che è divisa tra il segretario generale Giovanni Schiavo di Colella Lavinia e il dirigente Giovanni Gangi.

Non ha dato i frutti sperati, sempre in tema di personale, l'avviso per mobilità avviato sempre dalla commissaria Basilicata. Su 9 posti messi a concorso e 12 candidati solo uno si è presentato al colloquio e, a breve, dovrebbe passare da dipendente Cub a dipendente del Comune di Aversa.

Un attivismo questo della commissaria che ha creato non poco malumore nella politica cittadina, che si sentirebbe esautorata da quelli che ritiene atti di straordinaria amministrazione. In verità, il Comune si trova di fronte ad atti che non possono essere rinviati se si vuole assicurare un minimo di funzionalità alla macchina comunale. Sempre in tema di personale, poi, si trascinano da tempo i due avvisi rivolti al personale interno per il passaggio di categoria. Motivo principale l'inchiesta dei furbetti del cartellino, condotta dalla guardia di finanza, che vede il coinvolgimento di ben 22 persone di cui 19 ancora in servizio presso il Comune di Aversa. Il primo avviso prevede l'integrazione oraria per 26 dipendenti (13 dal 50% all'80,5% e 13 dipendenti dal 50% al 61%).

Si tratta degli ex lavoratori socialmente utili che oggi sono presenti in tutti i settori della macchina comunale, divenuti oramai indispensabili per assicurare tutta una serie di servizi.

Il secondo avviso, invece, è relativo alla copertura di 4 posti a tempo pieno e indeterminato per il passaggio dall'area degli operatori esperti all'area degli istruttori, 10 posti dall'area degli istruttori amministrativi all'area dei funzionari e quadri amministrativi e 5 posti dall'area degli istruttori di vigilanza all'area dei funzionari e quadri area vigilanza. Da verificare, ancora in tema di dirigenti, se tornerà ad Aversa l'ex responsabile della polizia municipale Stefano Guarino comandato da due anni presso il ministero del Lavoro, ma ancora in organico ad Aversa, richiamato in città dalla commissaria Basilicata.

In chiusura non si può non ricordare l'esposto presentato da una decina di appartenenti alla polizia municipale alla procura di Napoli Nord e all'Anac in relazioni alle graduatorie interne al corpo non condividendo i punteggi attribuiti.