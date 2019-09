Sabato 28 Settembre 2019, 18:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Viaggiavano con una pistola nascosta sotto il sedile della loro auto. Due giovani di Melito ( Napoli) sono stati arrestati dai carabinieri di Aversa (Caserta) per ricettazione e detenzione abusiva di arma da sparo e relativo munizionamento, G.C. 34 anni e M.S. 19 anni, sono stati sorpresi in via Cirignano del comune di Aversa, nel corso di controllo di routine, ad un posto di blocco, mentre circolavano a bordo di una Fiat 500 di colore nero.A seguito dello strano atteggiamento tenuto dai due durante le fasi del controllo i militari hanno deciso di procedere ad una perquisizione personale e veicolare che ha permesso di rinvenire la pistola marca «Bernardelli 68» cal. 6.35, con matricola abrasa e colpo in canna, completa di caricatore con 5 proiettili più altri 13 proiettili dello stesso calibro, occultati sotto il sedile lato passeggero della vettura.Nella circostanza è stata rinvenuta e sequestrata anche la somma contante di duemila euro. I due giovani non hanno saputo giustificare, la presenza dell'arma e neppure la provenienza di quella somma di denaro. Ci sono indagini in corso e per ora entrambi sono finiti agli arresti domiciliari.