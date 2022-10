Aversa, si faceva pagare la cocaina con il bancomat: arrestato spacciatore

La scorsa notte ad Aversa i carabinieri del comando provinciale di Caserta, nel corso di un servizio di controllo del territorio volto a contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti svolto con il supporto dei militari del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Aversa, hanno arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio un 51enne.

I militari lo hanno sottoposto a perquisizione personale trovando in suo possesso tre dosi di cocaina per un totale di 4,8 grammi e 805 euro in contanti. La successiva perquisizione eseguita nell'abitazione dell'arrestato ha consentito di trovare ulteriori 1,8 grammi di cocaina, oltre a materiale per il taglio ed il confezionamento delle dosi e 2.180 euro in contanti. È stato inoltre trovato un pos abilitato a transazioni con carte di pagamento, utilizzato proprio per riscuotere gli importi della vendita della cocaina.

Sono state trovate anche numerose carte bancomat e di credito risultate intestate a terzi, considerati potenziali acquirenti. La perquisizione è stata altresì estesa a una seconda abitazione dove sono stati trovati, nascosti all' interno di alcuni contatori dell'energia elettrica, ulteriori 172 grammi circa di cocaina. Il tutto è stato sottoposto a sequestro. Il 51enne è stato portato nel carcere di Santa Maria Capua Vetere a disposizione dell'autorità giudiziaria.