Le probabili impronte lasciate su due telefonini, appartenenti alla coppia di coniugi rapinata in precedenza, trovati abbandonati in un giardino; le possibili porzioni di volti catturate dalle videocamere presenti nello studio-abitazione e da quelle di videosorveglianza installate in zona, oltre alla parlata in italiano che tradiva un po' di accento dell'Est europa, sono i particolari insieme ad altri sui quali si mantiene il riserbo sui quali stanno lavorando gli agenti della Squadra Mobile di Caserta alle prese con la rapina commessa quattro notti fa nel palazzo del penalista Vittorio Giaquinto, in via Tanucci, che ha ricevuto la visita di solidarietà anche dell'ex pm antimafia Federico Cafiero de Raho. Gli 007 cercano di identificare i 4 banditi che hanno commesso le due violente rapine in casa, colpendo prima una coppia di coniugi, malmenati e legati, e poi l'avvocato, forse vero obiettivo della banda. Con il passare dei giorni, diventano più chiari anche i ricordi che erano offuscati, a caldo, dai momenti di terrore vissuti quella notte. La banda che si è impossessata di preziosi e di 16mila euro in contanti secondo l'avvocato Giaquinto era composta da persone molto giovani, apparse anche molto agitate, probabilmente sotto l'effetto di stupefacenti. La drammatica rapina insieme all'aggressione a una scolaresca di Catania, da parte di una baby gang di 4 immigrati nordafricani, avvenuta venerdì nei pressi della Reggia, sono stati fra gli argomenti affrontati ieri nel corso del Comitato per l'Ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal prefetto Giuseppe Castaldo alla presenza del sindaco del capoluogo, Carlo Marino.

Sull'aggressione nei pressi della Reggia, il dispositivo di sicurezza a dire delle autorità di pubblica sicurezza, ha funzionato perché ha consentito l'immediata identificazione degli autori dell'aggressione. Sulla rapina cruenta all'avvocato ci sono attività di indagine e la situazione richiede alta attenzione, anche se i numeri emersi dal vertice non si traducono in un «allarme sicurezza» proprio grazie alle forze di polizia ma occorre lavorare sul rafforzamento degli strumenti di difesa passiva come l'illuminazione e la videosorveglianza. I controlli, in ogni caso saranno ulteriormente rafforzati in città e, in vista dell'afflusso di migliaia di visitatori che si prevede per oggi alla Reggia di Caserta con ingresso gratuito il Comitato interforze prefettizio ha anche predisposto una ulteriore presenza delle forze di polizia.

Nel corso del vertice, inoltre, è stato concordato con il sindaco l'emissione di un'ordinanza comunale e relativo segnali installare su piazza Carlo di Borbone, con la quale si fa divieto di vendita commerciale: un deterrente finalizzato a scongiurare i tanti casi di venditori ambulanti di ogni genere e consentire alle forze dell'ordine di applicare anche per loro il Daspo urbano nel caso anche per i parcheggiatori abusivi. Il Comitato, inoltre, in virtù dei possibili festeggiamenti previsti domenica prossima per lo scudetto del Napoli, al fine di tutelare il decoro urbano e prevenire imbrattamenti di monumenti ed edifici ha disposto un servizio rafforzato di controlli nei pressi del monumento ai Caduti, obiettivo storico di raduno della tifoseria in genere. Nel corso della riunione sono state pianificate e coordinate le attività di sicurezza e prevenzione e controllo del crimine sul territorio con il monitoraggio dei vari fenomeni di criminalità. Un controllo generale di vigilanza e prevenzione è comunque predisposto per scongiurare episodi di reati predatori, argomento trattato in uno con il caso della rapina in stile «Arancia meccanica» che ha visto vittima l'avvocato Giaquinto e la coppia di coniugi, proprio a poco più di 200 metri da Questura e Prefettura.

La Squadra investigativa della Questura, che ha raccolto testimonianze non solo delle vittime, sta cercando di capire come i malviventi siano riusciti ad entrati nello stabile ma l'ipotesi più accreditata, indicata anche dallo stesso legale, è che possano aver utilizzato il cantiere dell'Ic Giannone, dove sono in corso dei lavori, che confina con il palazzo dove risiedono le vittime. Si apprende inoltre che i rapinatori avevano con loro due spranghe di ferro, che potrebbero aver preso proprio nel cantiere dove hanno utilizzato una scala per scavalcare un piccolo muro. Le indagini, coordinate dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere, puntano anche a risalire agli eventuali complici della banda, che possano aver fornito le indicazioni utili ai banditi per andare a colpo sicuro. Una rapina simile a quella di via Tanucci a Caserta è stata commessa l'altra notte ad Airola, in provincia di Benevento, ma al momento sebbene le modalità siano abbastanza simili - gli investigatori non si spingono oltre su una possibile identica mano degli autori, anche perché gli elementi investigativi non lo consentono. Intanto, proseguono le attestazioni di vicinanza all'avvocato: anche ieri, oltre ai colleghi dell'avvocatura, sono state tantissime le persone che hanno voluto testimoniare il loro affetto e augurargli pronta guarigione.