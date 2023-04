Avvocato Giaquinto, l'altra notte è stato vittima di una interminabile di violenza. Innanzitutto come sta?

«Direi non troppo bene. In ospedale mi hanno dato una prognosi di un mese. Ho dolori al torace per le percosse ricevute e una lesione al volto, oltre ad un occhio messo male, anche se il medico mi ha detto che sono stato fortunato per la violenza con la quale si sono accaniti sulla mia persona».

Comprendiamo che è ancora sotto choc, ma può dirci come hanno agito i malviventi?

«È accaduto tutto all'improvviso. Sono stato colto in piena notte dall'allarme lanciato da una signora che abita in un appartamento a fianco. Secondo quanto ho poi realizzato, la banda è arrivata dal giardino del confinante liceo. Ha fatto irruzione in casa dei vicini e, dopo avere immobilizzato il marito della signora, lo hanno minacciato di morte e obbligato la moglie a chiedere il mio aiuto per farmi uscire di casa».

A che ora è accaduto tutto ciò? «Erano l'una e mezza, sono stato svegliato dalle richieste di aiuto della donna: ho aperto la porta, sono uscito ma sono subito rientrato per prendere velocemente un pullover e mi sono accorto della presenza in casa di alcuni estranei. A questo punto è iniziata una notte da incubo durata un'ora e mezza durante la quale mi hanno picchiato in maniera violenta, trascinato per il corridoio e poi portato in casa dei vicini».

E qui cosa è accaduto?

«Mi hanno legato mani e piedi e poi mi hanno ulteriormente legato ai piedi di un tavolo minacciandomi e chiedendomi di aprire la cassaforte. Ho anche tentato di farli ragionare ma non è stato possibile. Infuriati ed aggressivi mi hanno di nuovo portato nel mio appartamento dove una volta aperta la cassaforte, hanno razziato tutto il contenuto».

Come sono fuggiti?

«Mi hanno legato con delle cravatte in bagno e poi hanno fatto in modo che non si aprisse la porta per avere il tempo di darsi alla fuga. Mi sono liberato prendendo delle forbici e tagliando il tessuto. Credo abbiamo fatto lo stesso percorso di quando sono penetrati in casa perché sono stati trovati i telefonini della coppia di vicini. Purtroppo anche a loro sono stati sottratti soldi e monili».

Dall'accento è riuscito a capire se erano italiani?

«Parlavano in italiano ma non ho colto altri elementi che possano far pensare a persone di altra nazionalità. Di sicuro violenti, come si è potuto vedere dalle immagini di una telecamera di sorveglianza in cui vengo aggredito con modalità brutali».