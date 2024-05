Minacciato e aggredito con pugni per futili motivi, in pratica per essersi lamentato con un automobilista che lo aveva quasi investito parcheggiando quasi sul marciapiede. Fu questa la scintilla che fece andare su tutte le furie Andrea De Lucia, condannato a due anni e nove mesi dal giudice monocratico Valerio Riello di Santa Maria Capua Vetere dopo una richiesta di pena identica avanzata dal pm Gerardina Cozzolino. Vittima dell'inaudito pestaggio, uno stimato avvocato civilista, N.C., il quale, mentre si trovava sul marciapiede di via Roma con alcune persone, si vide quasi sfiorato dalla parte anteriore di una Jeep guidata da De Lucia.

La lamentela dell’avvocato innescò in De Lucia una reazione spropositata, tanto che si avvicinò al professionista e, prima di aggredirlo, lo minacciò con parole pesanti e volgari. De Lucia, come ricostruito, poi colpì l’avvocato con una rapida serie di pugni al volto, tanto da provocargli «un trauma cranico facciale con ematoma all’occhio destro e sangue dal naso». Il tutto sotto gli occhi sconvolti di alcune persone che non riuscirono a fermare quella furia umana. L'avvocato fu giudicato guaribile in 40 giorni.

L'aggressore, originario di San Felice a Cancello e gestore per alcuni anni, insieme ad alcuni familiari, di diversi locali nel centro storico, per costruirsi un alibi, dichiarò, secondo l’accusa, falsamente di essere stato lui vittima dell'aggressione con un pugno all’occhio sinistro, tanto da rompergli gli occhiali e di essere stato all’ospedale di Nola per le cure. Gli inquirenti hanno poi appreso che si presentò soltanto al Pronto Soccorso, ma senza sottoporsi a visita e poi allontanandosi. La vittima è assistita dal penalista Paolo Sperlongano. De Lucia quel giorno stava utilizzando una vettura intestata alla società del fratello, anche lui imprenditore. I fatti risalgono al 2018.