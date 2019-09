Sabato 28 Settembre 2019, 19:07 - Ultimo aggiornamento: 28-09-2019 19:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una donna di 47 anni è morta a Baia Domizia, nel Casertano, in seguito ad un incidente che ha coinvolto l'auto su cui viaggiava. Secondo quanto accertato dai carabinieri, sarebbe stato fatale alla donna l'impatto violento tra la sua auto di piccola cilindrata, una Renault, e una Bmw con a bordo tre persone; queste ultime hanno riportato ferite lievi. Sembra che la vettura della donna si stesse immettendo in via Fontana Vecchia da una stradina laterale quando sarebbe stata centrata in pieno dalla Bmw. La dinamica è però ancora in fase di ricostruzione.