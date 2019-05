Sabato 18 Maggio 2019, 14:19

Gli agenti della questura di Caserta, la notte scorsa, hanno individuato a Maddaloni una banda che aveva poco prima rubato e cannibalizzato un veicolo. Dopo un pedinamento protratto per alcuni chilometri, la Squadra Mobile di Caserta ha intimato l'alt al gruppo criminale che viaggiava a bordo di un veicolo provento di furto e di un furgone. Ne è derivato un lungo inseguimento che si è concluso in provincia di Napoli, a Crispano, dove i malviventi sono stati costretti ad abbandonare i mezzi e proseguire la fuga a bordo di una terza macchina facendo perdere le loro tracce. All'interno del veicolo utilizzato dalla banda, la polizia ha recuperato il blocco motore e parti di carrozzeria e di interni di una Renault Capture rubata poco prima in strada.