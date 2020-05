Caserta fase 2: non tutto sembra andare come da indicazioni governative. Troppe persone in strada e, peggio ancora, troppi assembramenti. E persino tanti episodi di intolleranza «urbana». Via Ferrarecce, ore 18,30: un gruppo di cinque, sei ragazzi si intrattiene sul marciapiede a bere birre. Un incontro che non sembra affatto casuale, anzi ha tutta l'aria di essere un appuntamento, un ritrovarsi dopo la quarantena. Una situazione che provoca la rabbiosa reazione di un residente del palazzo che si affaccia sulla strada. «Cosa fate lì? Incoscienti», così, affacciato al suo balcone, un ultrasettantenne, urla ai giovani dabbasso. «Io sono chiuso qui da oltre due mesi dice - e così facendo, per la vostra indifferenza, rischio di rimanerci ancora per chissà quanto». Una preoccupazione, anche comprensibile, di una persona evidentemente esasperata dalla lunga clausura. E per tutta risposta, i ragazzi gli si rivolgono addirittura con aria minacciosa riempendolo di epiteti,. «Chiamo i carabinieri se non ve ne andate», minaccia l'anziano. Mentre uno dei giovani si stacca dal gruppo per correre nel palazzo da dove arrivava il rimprovero, addirittura per raggiungere a casa il povero malcapitato. E per fortuna che qualcuno ha chiamato aiuto e, così, l'episodio si è concluso senza altre particolari conseguenze.

E ancora in via Unità d'Italia, ore 19, altro assembramento. Una pattuglia della polizia municipale in perlustrazione e controllo individua un'altra situazione anomala. Dietro al Monumento ai caduti sono riuniti una decina di giovani. Gli agenti li vanno a scovare dietro il grande arco, dove erano tranquillamente chi a giocare chi a parlare, ovviamente senza alcun rispetto delle distanze di sicurezza. I vigili incitano loro di allontanarsi e, soprattutto, di disperdersi. I ragazzi camminano in ordine sparso, senza mascherine, sotto gli occhi attenti degli agenti. La voglia di rivedersi, dopo il forzato allontanamento, il desiderio di uscire ed è facile infrangere regole e raccomandazioni. La stessa smania, anche comprensibile, per carità, dopo le costrizioni degli ultimi due mesi, che ha portato un gruppo di amiche a rivedersi a casa di una di loro. L'episodio è stato osservato dal balcone e denunciato pubblicamente attraverso i canali social: una ragazza scende sotto casa ad aspettare le sue amiche tutte dotate di regolare mascherina che, però, tolgono appena arrivate per salutarsi fra baci e abbracci. Per non parlare delle aree casertane da sempre deputate al jogging.

JOGGER VICINI

Viale delle industrie e via degli atleti: centinaia di persone corrono, nelle ore stabilite, certo, ma molte sembrano non badare affatto al distanziamento consigliato. E poi l'uso sbagliato dei presidi sanitari: mascherine indossate a mò di collana e persino di pochette, portate in testa o al collo, o intorno a polso, tranne che, dove dovrebbero essere correttamente, cioè a coprire bocca e naso. Quasi una nuova moda di questa strana primavera-estate 2020: mascherine come vezzo, come orpello inutile e insignificante. Scene di ordinaria superficialità. Tante, insomma, in questi primi due giorni di riapertura, parziale, ma già abusata, evidentemente. Sono troppi i capannelli, gli assembramenti, tutti insieme nelle stesse ore e negli stessi posti, come se nulla fosse accaduto, come se niente fosse cambiato. Certo la voglia di normalità è tanta e condivisa. Ma esagerare o abbassare la guardia rischia di far ritornare tutti alla casella di partenza, come nel gioco dell'oca. Un errore e si torna indietro, chiusi in casa chissà fino a quando.

