Con «Blob» di Colaneri una mostra, un incontro e laboratori per ragazze e ragazzi

Ha fatto dell’inclusività delle differenze la cifra stilistica delle sue tavole pluricromatiche. Sin dal suo esordio editoriale, con l’albo Che cos’è una sindrome? nato come tesi per il suo Master in illustrazione all’ISIA con la supervisione di Silvana Sola e poi proposto a Uovonero, che lo ha pubblicato nel 2020 (selezionato lo stesso anno per il prestigioso catalogo The White Ravens nella lista Internationale Jugendbibliothek e insignito del Premio Marchio Microeditoria di Qualità) stampando anche, nel 2023, il delicato picture book sull’autismo Dove sei, piccolo Giulio?. E dalle figurine lillipuziane che affollano i suoi fortunati “Wimmelbucher”, ovvero “libri brulicanti” (come il silent book Pippini, Raum Italic 2023, o Lilou, Corraini 2023) fino alla dozzina di testi di cui è autore e illustratore, Giovanni Colaneri non ha mai fatto mistero delle proprie fonti di ispirazione: così, tra i suoi maestri di riferimento ama annoverare David Hockney («primo fra tutti»), i pittori fiamminghi, l’arte barocca, i surrealisti, l’arte americana, il design italiano e internazionale del Novecento.

Un eclettismo originale, orientato dalla sensibilità vibratile e “spugnosa” del giovane artista, classe 1991, nativo di Isernia e residente a Napoli, ispirato anche, in gran parte, dalla realtà che lo circonda: densa di suggestioni, stimoli, provocazioni per il suo (riconosciuto e pluripremiato) talento. Che si esprime con parole misurate come la riservatezza dell’autore e, soprattutto, con pennarelli e carta: strumenti di lavoro che, dopo il diploma in Grafica d’Arte all’Accademia di Belle Arti di Firenze e il Master in Illustrazione all’ISIA di Urbino, lo hanno portato a collaborare con numerose riviste e case editrici italiane e internazionali, esporre in mostre personali e collettive, tra le quali la Mostra Illustratori della Bologna Children’s Book Fair.

Non a caso, in una intervista per Mangialibri Colaneri ha tenuto a una volta chiarire: «Ho scelto di continuare a cercare di rappresentare la diversità in tutte le sue sfaccettature perché credo che ognuno di noi possa e debba riconoscersi all’interno di un libro e non debba mai sentirsi escluso; il mio è stato un atto di inclusione».

Se ne potrà avere un’idea concreta domani pomeriggio, venerdì 3 maggio, a Caserta, dove l’autore sarà protagonista di un evento a più dimensioni presso Labis (Laboratori Arte Biblioteca Inclusioni Scoperte) in via Tanucci 77, che rientra nelle attività del Maggio dei Libri del Centro per il Libro e la Lettura, nell’ambito del Patto per la Lettura Città di Caserta, Città che legge. Perno dell’evento, «Blob»: l’ultimo libro illustrato di Colaneri edito da Hopi che darà vita a una mostra speciale di illustrazioni tratte dal volume, con disegni originali, bozzetti e stampe (vernissage alle ore 18, ingresso libero); e poco prima dell'inaugurazione, Colaneri terrà un laboratorio gratuito per scuole primarie e secondarie (alle ore 16, info e prenotazioni: 388 9280981), dal titolo «BLOB per un po’», invitando i partecipanti a immedesimarsi nel misterioso Blob, protagonista del libro.

Un libro illustrato con il tratto inconfondibile dell’autore che porta alla scoperta di una creatura straordinaria: un organismo unicellulare, giallo e visibile a occhio nudo. Affascinante e misterioso, Blob vive senza bocca, stomaco, occhi, naso e persino senza neuroni, ma è capace di mangiare, vedere, annusare, imparare, ricordare e risolvere enigmi. Un mistero, ma anche un invito ad ammirare con sguardo nuovo la bellezza e la ricchezza della diversità, e a riflettere sulle molteplici forme di intelligenza che popolano il nostro pianeta da molteplici punti di vista. Come quelli riverberati da quasi tutti i libri di Colaneri: da Casa Musica (Raum Italic Edizioni) a Nina, nonna e le piante, edito da Carthusia che ha pubblicato anche La serra (Premio Soligatto come miglior albo illustrato 2022), accanto a rivisitazioni iconiche di classici come i versi di Ugo Foscolo A Zacinto (Einaudi Ragazzi) o fiabe come La leggenda di Colapesce (Corraini), assieme a testi a quattro mani come La nave scuola (con Grazia Gotti, Edizioni Primavera) o Elefante a la vista! (con Juan Arjona, Abuenpaso). Un esercizio di libertà, oltre che di stile, particolarmente necessario oggi.