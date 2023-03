Incendiata la casetta dei libri a Caserta. Il Comune: «Un fatto gravissimo»

Incendiata la «casetta dei libri» di via Acquaviva a Caserta, progetto di «bookcrossing» realizzato dal Rotary Club Caserta «Terra di Lavoro 1954» in collaborazione con l'associazione «A casa di Lucia».

Lo denuncia il Comune di Caserta, spiegando che «stamattina si è verificato un fatto gravissimo, che offende la civiltà e un'intera comunità». La casetta era stata installata nello scorso mese di ottobre. «Non ci rassegneremo mai a questi scempi e quanto prima faremo in modo di ricollocare la casetta nello stesso posto. L'inciviltà non vincerà», aggiunge il Comune di Caserta in una nota.