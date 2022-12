Buche e transenne in via Ceccano e via Tescione, sono tornate, come una replica di covid, per le strade urbane non c'è vaccino che tenga, le terapie alla prima comparsa sono inefficaci e le conseguenze si vedono e si sopportano. Due casi che allungano una casistica che sgomenta.

In via Ceccano da un paio di giorni uno sprofondamento allo stesso punto in cui si era verificato un anno fa. Sollecito l'intervento dei transennari, ruolo che nella sezione tecnica del Comune funziona alla grande, recinzione della zona di asfalto ammalorata e via a contare i giorni per la riparazione che tocca a un'altra sezione che non funziona con la sollecitudine della prima, diciamo da pronto soccorso. Comunque, quando i giorni sono maturi si provvede con un po' di badilate di bitume sull'avvallamento, una sorta di cerotto su una ferita destinato a non reggere. E siamo alla riproposizione dell'inconveniente, eufemismo per dire del disagio al traffico nella via che ha, sì, un'ampia carreggiata, ma gli stalli di sosta ai due lati la restringono, code e strombazzamenti più intensi in coincidenza con l'orario di entrata e uscita dalle due scuole che sono nei pressi.

Altra via, altra buca, anzi due distanti pochi centimetri, succede in via Tescione, caso già segnalato da alcuni giorni con foto in veduta serale, sul posto soltanto la recinzione con transenne. Il posto: al centro della carreggiata, un ostacolo alla manovra di curva di accesso all'ospedale, con ambulanze in arrivo dai due versanti a tagliare la corrente di traffico che è costante.

Questo per sottolineare non un disagio ma un pericolo, considerazione che avrebbe dovuto comportare immediatezza di lavori di riparazione, vince invece la solita superficialità di settori dell'apparato amministrativo e operativo comunale che continuano a funzionare al rallentatore. Ieri mattina, le ore 12.30 circa, un blocco all'altezza delle due buche gemelle transennate, un autobus non riesce a passare nello stretto varco tra le transenne e le auto in sosta lungo il marciapiedi, coda in crescita, la sirena di un'ambulanza proveniente dal versante Puccianiello accelera lo scioglimento del nodo.

Il tratto di via antistante l'accesso all'ospedale già nel recente passato aveva fatto registrare più di un avvallamento, questo lungo una strada che da poco più di un anno era stata completamente asfaltata dopo l'interramento delle condotte fognarie. L'interrogativo si ripropone: quali i criteri di collaudo di queste opere fatte in maniera tanto approssimativa?

Il problema del ripristino del manto stradale si propone in questi giorni nelle arterie del centro urbano ove si procede all'interramento delle reti telefoniche, lunghe fenditure che rasentano il centro della carreggiata che si provvede a ricoprire col bitume. Si spera trattarsi di opere provvisorie, le strade in cui sono stati già ricoperti gli scavi sono di pessima percorribilità ed estetica, ciclisti e motociclisti, per non dire dei conducenti di monopattini, sono in costante rischio di scarrocciamento. E quest'ultimo pericolo incombe ormai da anni per tutti coloro che percorrono in corso Trieste tratti di basolato sconnesso, dislivelli che sono di inciampo per pedoni nell'attraversamento e pericolosi per ciclisti non allenati per il pavè. La cadenza quasi quotidiana di queste segnalazioni comporta un interrogativo: negli assessorati competenti è stato mai redatto un programma di interventi di manutenzione che non siano di solo, quanto inefficace, pronto soccorso?