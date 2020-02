Il solito tragitto mattutino si è trasformato in panico puro per un manipolo di passeggeri a bordo del pullman CLP della linea Maddaloni-Caserta, che in pochi secondi ha preso fuoco. Erano le 7.40 quando il conducente nei pressi del Parco Gabriella ha notato una colonna di fumo fuoriuscire dalla parte anteriore del veicolo in movimento, che gli offuscava la visuale.

Resosi conto di un imminente pericolo ha cercato di accostare nel primo slargo disponibile. Provvidenzialmente la sosta in via Giuseppe Maria Bosco ha scongiurato il peggio. In pochi secondi le fiamme sono divampate dal vano motore tra lo spavento dei cinque passeggeri che si affrettavano a scendere dall'autobus a pochi metri dall'imbocco di via Fratelli Rosselli. Sono scappati dal portellone laterale del veicolo la cui apertura è stata azionata prontamente dal conducente tra la coltre nera di fumo e le fiamme alte lasciate alle loro spalle.

Il conducente si è allontanato dall'autobus solo dopo aver assicurato la salvezza ai passeggeri e pochi istanti prima che il rogo crescesse. Si sono ritrovati tutti per strada spaventati e disorientati in attesa dei soccorsi.

Poco prima che l'autobus si arrestasse forzatamente, un passeggero è riuscito ad allertare i vigili del fuoco.

La squadra dei caschi rossi proveniente da Caserta giunta in pochi minuti sul luogo dell'incendio, lo ha sedato velocemente. Le fiamme non sono riuscite a lambire i serbatoi a metano che alimentavano l'autobus di linea urbana: particolare che ha evitato l'innescarsi di un'esplosione. Dopo l'espletamento delle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza da parte dei vigili del fuoco, il pullman è stato riportato in una delle autofficine della Clp per la verifica del guasto. Un mezzo sostitutivo ha garantito il prosieguo della percorrenza agli scossi viaggiatori con un ovvio ritardo di qualche ora.

