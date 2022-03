Scende dall'autobus e finisce in una buca: 16enne all'ospedale

Sette punti di sutura interni, cinque esterni. Una ferita lacero contusa alla gamba sinistra. È iniziata così la mattinata, che doveva essere di scuola ed invece è stata di ospedale, per Elena Biondi, sedici anni, allieva del liceo artistico San Leucio, finita con la gamba in una «voragine» aperta e non protetta sul marciapiedi a raso di lato alla funambolesca rotatoria tra San Leucio e Briano. «È assurdo dicono all'unisono Anna e Alessandro,...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati