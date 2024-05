Il nuovo quinquennio durerà fino al 2029 e a guidare la Camera di Commercio di Caserta sarà ancora una volta Tommaso De Simone. Inizia così il terzo, e ultimo, mandato di chi però è di fatto presidente dal 2009. La nomina è arrivata nel corso dell’appuntamento di ieri mattina aperto da Luca Perozzi, segretario generale dell’ente, mentre a presiedere il consiglio è stato Guido Civitillo, che ha dato il via al rito domandando ai consiglieri presenti le proposte per la candidatura. Ad avanzare il nome di De Simone è stato il presidente di Confindustria, Beniamino Schiavone. Quindi Civitillo ha domandando se ci fossero altre proposte e, dinanzi al silenzio dei presenti, ha dichiarato per acclamazione la nomina di De Simone. I nomi dei consiglieri erano già contenuti nel decreto presidenziale numero 37 della Regione del 16 maggio. I tre seggi per il settore agricoltura sono andati a De Simone, Claudia Sorbo e Giovani Giugliano. Quattro quelli per l’industria con Schiavone, Antonio Pezone, Ludovica Zigon e Valeria Barletta. Più numerosi (6) quelli per il commercio, occupati da Salvatore Petrella, Lucio Sindaco, Giulia Raiano, Rosa Nacca, Vincenzo Giannotti e Vincenzo De Matteo. Per i due dell’artigianato i nomi sono quelli di Luca Pietroluongo e Vincenzo Santo; mentre i due per i servizi alle imprese vedono le presenze di Luigi Della Gatta e Gennaro Ricciardi. Uno a testa per turismo (Enrico Amico), trasporti e spedizioni (Maria Russo), credito e assicurazioni (Paolo Diana), produzioni tipiche e significative (Giuseppe Miselli), cooperative (Civitillo), sindacati (Pietro Pettrone), consumatori (Fortunato Giaquinto) e liberi professionisti (Alessandro De Donato).

Dopo i ringraziamenti ai consiglieri uscenti e nuovi, e al gruppo che lavora nell’ente, De Simone, che ha poi incassato i complimenti del governatore Vincenzo De Luca arrivato da Caivano, ha ricordato le conseguenze dei conflitti sul mondo delle imprese. «Questo ci impone - ha detto - di guardare al futuro con attenzione provando a utilizzare gli strumenti della seconda rivoluzione digitale». Un pensiero è andato anche al periodo di massimo impatto della pandemia. «Ci siamo resi conto - ha ricordato - che le imprese della provincia di Caserta riuscivano a recuperare più della media campana e di quella nazionale, sintomo di una classe imprenditoriale matura, capace di raccogliere le sfide e di proporsi sul mercato». La Reggia ha fatto parte del suo discorso come grande attrattore turistico, «ma tutto intorno c’è anche una provincia che ha grandi eccellenze. Non solo in termini di turismo. Penso al manifatturiero, all’agroalimentare, al distretto orafo e all’area industriale più grande del Mezzogiorno. Abbiamo allora la responsabilità di accompagnare queste realtà nel modo migliore». Così il presidente è passato alle competenze: «Non possiamo immaginare che sul nostro territorio ci sia solo un Its perché è un grande strumento di formazione per accompagnare i giovani verso il lavoro e noi dobbiamo smorzare la fuga delle nostre migliori intelligenze». Altro tema la legalità: «Il territorio ha pagato tanto in termini di percezione ma abbiamo iniziato dei percorsi anche grazie alle associazioni di categoria per mettere al centro legalità e trasparenza, e continueremo in questa direzione».

Secondo Andrea Prete, presidente di Unioncamere presente alla cerimonia, De Simone «è un presidente eccellente come dimostrato in ogni occasione». Poi ha sottolineato che il ruolo delle Camere di commercio è di «affiancare le imprese, soprattutto le più piccole, per accompagnarle verso la crescita. È giusto guardare alle esigenze dei territori, ma è altrettanto importante avere dei programmi nazionali. Con il Pid abbiamo avvicinato 600mila imprese alla digitalizzazione. Adesso abbiamo iniziato sotto l’aspetto della transizione ambientale e siamo coinvolti nella promozione delle comunità energetiche rinnovabili perché il Paese ha bisogno di essere più indipendente dall’estero». Prete ha poi aggiunto che nei prossimi mesi ci sarà una riforma che prevederà l’accesso alle procedure camerali solo da parte delle associazioni radicate e consolidate. Messaggi sono giunti, tra gi altri, da Coldiretti, Cna e Confagricoltura. Per il sindaco Carlo Marino la rielezione di De Simone «è una buona notizia per il territorio. È un riconoscimento all’ottimo lavoro portato avanti in questi anni e che, ne sono certo, proseguirà in futuro. De Simone è una risorsa importante per la nostra comunità e il suo contributo sarà determinante per lo sviluppo della provincia».