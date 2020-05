Una persona perbene. Era soprattutto questo Valerio Taglione. Il male oscuro che lo attanagliava da diversi anni, la notte scorsa, ha avuto la meglio sul suo fisico già provato. Valerio non ha mai fatto pesare quella grave malattia che ne aveva minato il corpo ma non lo spirito. Sino all'ultimo ha combattuto in nome di quella legalità che aveva condiviso con don Peppe Diana del quale, dopo il suo assassinio, aveva raccolto il testimone nelle vesti di responsabile provinciale di Libera, prima, e del Comitato don Diana, dopo.

Il suo impegno civile a favore del territorio non è venuto mai meno. Non a caso, il suo ultimo ricordo che abbiamo risale alla domenica precedente le elezioni comunali del maggio 2019 con un confronto pacato sulla situazione politica aversana. Sulla pagina Facebook del Comitato don Peppe Diana hanno scritto: «Cari Amici, il nostro Valerio Taglione ha cominciato un nuovo e più lungo viaggio. È stato una guida sensibile e integerrima per tutti. Non ha mai lesinato in fatiche e sempre pronto al sorriso. Ogni battaglia per il bene e per gli ultimi era anche la sua. Ha amato la Vita fino all'ultimo momento».

Da Federico Cafiero de Raho («Valerio c'era sempre, era un vero riferimento per la sua terra. Una presenza concreta. Mi mancherà tantissimo. Ora dobbiamo impegnarci ancora di più. Lui ora con don Peppe continuerà a sostenerci»), all'ex presidente dell'Anac Raffaele Cantone («Un eroe civile che ha costruito speranza e memoria dove era più difficile. Una vita improntata alla lotta alla camorra, praticata quotidianamente, una vita spesa per i giovani e l'educazione alla legalità e ai valori sociali»), dal ministro dell'Ambiente Sergio Costa («Ci ha lasciati un uomo che è stato, ogni giorno, esempio di impegno civile e di lotta, tenace e indomita, per la legalità e un mondo più giusto»), al presidente della Commissione Antimafia Nicola Morra («Un eroe dei nostri tempi che non si è mai tirato indietro nella lotta per la legalità»), sono tanti i messaggi di cordoglio giunti alla famiglia.

IL CORDOGLIO

Ma le parole più cariche di tristezza ed emozione sono quelle della famiglia di don Peppe Diana, il sacerdote ucciso dalla camorra, la cui memoria Taglione ha sempre cercato di mantenere viva: «Siamo addolorati e affranti dal dolore per la dipartita del caro Valerio - scrivono Emilio e Marisa Diana, fratelli del sacerdote - e lo ringraziamo vivamente per quanto seminato in questi 26 anni tortuosi e duri che sono trascorsi dall'omicidio di nostro fratello. Per noi Valerio ha sempre rappresentato la continuità del sacrificio della sua morte. Valerio sarà sempre nei nostri cuori e lo ricorderemo sempre insieme a don Peppe nelle nostre preghiere».

Altri messaggi sono arrivati dai magistrati Aldo Policastro e Giovanni Conzo (procuratore capo e aggiunto a Benevento). «È una giornata triste per la nostra città. Esprimo il mio cordoglio e quello di tutta l'amministrazione alla famiglia di Valerio Taglione per anni referente di Libera Caserta e del Comitato don Peppe Diana» ha dichiarato, da parte sua, il sindaco di Aversa Alfonso Golia.

UN COMPAGNO DI LOTTE

«Lo considero ha dichiarato visibilmente commosso Renato Natale, sindaco di Casal di Principe, luogo nel quale Taglione era di casa, che questa mattina sarà presente con il suo collega di Aversa Golia all'esterno del cimitero normanno con la fascia tricolore, per portare la testimonianza dei due Comuni senza infrangere la normativa in vigore per la pandemia - uno dei più importanti e migliori cittadini di Casal di Principe, perché tale l'ho sempre considerato. Uno degli uomini più valenti che ho conosciuto, un compagno di tante lotte e battaglie».

«Valerio ha continuato Natale meriterebbe la medaglia d'oro al Valor civile. Oggi è un giorno di lutto per la nostra comunità. Nella mia stanza in Comune ho appeso una sua fotografia». la moglie Alessandra Giros e alle due figlie Cecilia ed Elisabetta il cordoglio della Redazione de Il Mattino.

