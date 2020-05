Se ne è andato ieri mattina, con molto anticipo e dopo una lunga sofferenza, Valerio Taglione, presidente del Comitato intitolato a don Peppe Diana, il sacerdote ucciso dalla camorra a Casal di Principe il 19 marzo del 1994. Aveva 51 anni.



Avvocato, sposato con due figlie, era uno dei ragazzi scout allevati da don Peppe e rimasti soli dopo il suo barbaro omicidio. Ma soprattutto era uno che non aveva mai voluto piegarsi all'idea che la terra di quello straordinario sacerdote fosse una terra di sola camorra, piuttosto un luogo dove far crescere la speranza e realizzare ciò che don Peppe aveva in testa: essere uomini liberi, protagonisti del proprio presente e del proprio futuro, anche se ciò significa solitudine, paura, ostracismo, grande fatica. Taglione - e lo hanno scritto in molti ieri nei messaggi di cordoglio - era una bella persona, una delle migliori in una provincia che ha tanto da farsi perdonare per aver voluto stringere colpevolmente negli anni un patto di convenienza con i sodalizi criminali, in un abbraccio che è stato mortale e purtroppo totale, interessando spezzoni significativi dello Stato e di una società che ha tutelato a lungo quel sistema di potere, calpestando anche la vita.



Valerio Taglione è stato un eroe civile. Pur nella diversità di contesto, ma per la stessa determinazione e per la stessa limpidezza d'animo, evoca nella memoria di ognuno di noi un altro eroe, Giorgio Ambrosoli, che volle anch'egli non essere parte di un sistema e inseguì con disperazione ma con fierezza la strada dell'eterodossia. Il messaggio, breve ma intenso, che ha voluto diffondere ieri il Comitato don Peppe Diana, ci consegna il ricordo di una persona che non va via con la morte, ma resta nella memoria collettiva soprattutto di quella parte d'Italia, la provincia di Caserta, la Campania, il Mezzogiorno, che non si è voluta piegare: «Cari amici, il nostro Valerio Taglione ha cominciato un nuovo e più lungo viaggio. Ci ha lasciato stamattina. È stato una guida sensibile e integerrima per tutti. Non ha mai lesinato in fatiche e sempre pronto al sorriso. Ogni battaglia per il bene e per gli ultimi era anche la sua. Ha amato la vita fino all'ultimo momento. Ci lascia grandi insegnamenti ed è stato un privilegio per noi tutti camminargli accanto».



Taglione se ne è andato per una malattia, il flagello di quel pezzo d'Italia che sta vincendo in queste settimane la battaglia contro il coronavirus ma ha perso da tempo quella contro il cancro. E se ne è andato adesso che torna, forte, l'allarme per una ripresa economica in cui la camorra sta cercando di insinuarsi, utilizzando i grandi capitali accumulati illegalmente e rafforzando il proprio consenso sociale. Contro questi rischi, Taglione ha combattuto tutta la vita, fin da quando affiancava da giovane scout don Peppe Diana approdando poi alla coraggiosa esperienza di Libera: ha combattuto la forza dei clan e la loro espansione nella società. Lo ha fatto in silenzio ma con grande determinazione. In silenzio perché era nella natura dell'uomo e anche per questo a molti il suo nome potrà non dice molto: non cercava i riflettori, privilegiava i fatti alle parole. Gran parte dell'azione di riconversione legale del sistema economico dei clan, in una visione moderna ed intelligente, si deve a lui. Come si deve a lui l'ostinazione di tenera viva la memoria di don Peppe Diana, facendo crescere negli anni iniziative e manifestazioni che prima erano soffocate dalla presenza oppressiva della camorra. In questo, conquistandosi la stima della parte buona della società e la fiducia di tutti quei soggetti istituzionali che davvero hanno combattuto i sodalizi criminali in terra casertana, superando l'inerzia e la complicità di settori d'apparato che facevano solo la finta di impegnarsi.



In un contesto dove il nero e bianco diventano molto spesso grigio, e negli ultimi periodi ancor di più per un certo rilassamento dello Stato, Taglione era stato costretto anche a subire il venticello della calunnia, alimentato da quei colletti bianchi che hanno ripreso a fare i pupari. La sua morte priva la società civile di un riferimento imprescindibile e apre un grande interrogativo sul futuro di un territorio tra i più difficili, caratterizzato da un forte simbolismo. Più forte è oggi, a Caserta ma non solo, l'esigenza di ritrovare lo Stato dalla parte giusta; lì dove alcuni anni fa aveva deciso di collocarsi, prima di smarrirsi rincorrendo la strada della commistioni e delle complicità. È un messaggio che riguarda tutti, ovviamente anche la politica che non può sottrarsi ai suoi obblighi, al suo dovere imprescindibile di far crescere una nuova classe dirigente.



Con Taglione se ne va un pezzo di storia, e non è retorica. Ma conforta tutti sapere che è cresciuta nel frattempo una consapevolezza nuova e più forte, soprattutto tra i giovani: una diversa capacità di sapersi organizzare. E tale consapevolezza può e deve essere d'aiuto in questa fase buia, mentre i clan si riorganizzano.