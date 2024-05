Riflettori puntati sulle malattie sessualmente trasmesse. Oggi l’Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Caserta, guidato dal presidente Carlo Manzi, ha preso parte alla manifestazione “Ambiente e sport” al Belvedere di San Leucio per informare e orientare i giovani.

L’evento è stato promosso dall'associazione “Aps Tass”, di cui è presidente Gaetano De Masi. Alla manifestazione erano presenti oltre 700 studenti provenienti da scuole di tutta Italia. In prima linea la commissione “Prevenzione, tutela dell'ambiente e del cittadino”. Sul tema sono intervenuti Dario Puorto, specialista in Ginecologia ed ostetricia, e Federica Fucci, specialista in Igiene e medicina preventiva.

Nell'occasione, sono stati distribuiti agli studenti degli opuscoli informativi.

Il presidente Carlo Manzi spiega: «Con piacere abbiamo rinnovato la collaborazione con l'associazione “Aps-Tass”. È stata un'occasione per fare prevenzione nei confronti di un target di studenti molto sensibile al tema delle malattie sessualmente trasmissibili. Il mio più grande ringraziamento va ai colleghi impegnati sul campo, Federica Fucci e Dario Puorto, per il contributo specialistico che hanno fornito e ai referenti della commissione ordinistica, la dottoressa Maria Erminia Bottiglieri e il dottore Michele Pinto, che hanno curato l'organizzazione».