Venerdì 19 Luglio 2019, 18:54

Campi di calcio realizzati con vecchi pneumatici: li inaugurerà lunedì alle 10 a Caserta in via Ruggiero Il ministro dell’Ambiente Sergio Costa.L’impianto sportivo è stato realizzato per i bambini e i ragazzi del Rione Vanvitelli grazie al “Protocollo contro l’abbandono degli pneumatici nella Terra dei fuochi” siglato nel 2013 da Ministero dell’Ambiente, Prefetture e Comuni di Napoli e Caserta ed Ecopneus.Oltre al ministro parteciperanno il Sindaco di Caserta Carlo Marino, il viceprefetto incaricato per il contrasto al fenomeno dei roghi di rifiuti Gerlando Iorio e Giovanni Corbetta, direttore generale di Ecopneus.