Ieri e oggi, dalle 9 alle 12, cancelli aperti al Campo Laudato si', ex Macrico. In questo primo weekend in tanti hanno cominciato a fruirne. Dopo gli ingenti lavori fatti realizzare dalla Chiesa, dalla messa in sicurezza alla pulizia dell'ampia zona del primo quadrante, ora sarà possibile, grazie alla disponibilità dell'Istituto diocesano sostentamento clero e della Fondazione Casa fratelli tutti, poterne godere nelle mattinate dei fine settimana.

APPROFONDIMENTI Macrico a Caserta, l’ex caserma è Campo per i giovani Caserta, Macrico: riapertura e gioiosa invasione di giovani

«Ieri mattina in Curia - dicono dalla Fondazione - si è svolta la riunione dei volontari che si sono resi disponibili a prestare il loro servizio nel Campo come vigilanza durante le aperture e per la piccola manutenzione del verde. I volontari che formalizzano per iscritto la loro disponibilità a svolgere il servizio, secondo quanto prevede lo statuto, sono considerati membri sostenitori della Fondazione ed iscritti nell'apposito registro. Ciò consentirà loro di avere la copertura assicurativa».

Una cordata di disponibilità per un sogno che il vescovo Pietro Lagnese ha scritto nel Manifesto ma che la città coltiva da anni. «Intanto - aggiungono dalla Fondazione - ribadiamo l'appello a condividere il cammino e invitiamo a diventare volontari e ci rivolgiamo anche agli imprenditori affinché possano adottare il quadrante che abbiamo aperto alla pubblica fruizione prendendo in carico la manutenzione del verde che è molto esteso, ben 5 ettari. Sono necessarie per questo anche macchine agricole».

Accadeva un tempo a Carditello, quando il Real Sito non era ancora stato riportato dall'allora ministro del Mibact Massimo Bray nelle mani dello Stato: una cordata di imprenditori agricoli, primo fra tutti Francesco D'Amore, metteva a disposizione della piccola reggia macchine e uomini per consentire le aperture straordinarie. Buone prassi che hanno portato ottimi risultati. Intanto si è riaccesa la polemica sul futuro del Campo. Dopo le proteste del Comitato «Da Macrico a Campo di Pace» e di Legambiente, questa volta la levata di scudi è del Comitato Macrico verde. Giovedì in Comune si è tenuta la riunione preparatoria per l'indizione della Conferenza di servizi preliminare istruttoria sul Campo Laudato Sì'. All'incontro, presieduto dal sindaco Carlo Marino, oltre ai rappresentanti dell'amministrazione comunale, erano presenti la Provincia di Caserta, i vigili del fuoco, l'Enel distribuzione, la Soprintendenza, Rete Ferroviaria Italiana, Fondazione "Casa Fratelli Tutti", Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero.

Dai rappresentanti della Provincia era venuta una proposta indigesta: individuare l'area in cui insiste l'ex Macrico come F6. «Perché diciamo no all'F6? - spiegano dal Comitato Macrico verde - perché con questa destinazione si corre il rischio che quell'area diventi luogo destinato ad ospitare centri commerciali mascherati da poche strutture sportive ad uso pubblico. Noi chiediamo ancora a viva voce che l'area venga classificata come F2, proteggendola dalla speculazione edilizia e preservandola come parco naturale. Questo atto rappresenterebbe un impegno concreto verso la sostenibilità e la salvaguardia del patrimonio naturale e culturale della città di Caserta.

La trasformazione in F2, area inedificabile, garantirebbe la conservazione, in coerenza e nel rispetto dei vincoli su di essa apposti dalla Soprintendenza, di uno spazio verde per le generazioni future in perfetto accordo con la Laudato Si di Papa Francesco». In realtà, la proposta della Provincia è rimasta isolata, non ha trovato accoglienza, non ha niente a che vedere con il Manifesto del vescovo Lagnese e con il masterplan presentato dalla Fondazione.