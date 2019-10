Giovedì 3 Ottobre 2019, 14:26 - Ultimo aggiornamento: 03-10-2019 14:27

Controlli sui possessori dei cani sono stati effettuati a Caserta dalla Polizia Municipale, che ne ha controllati 68 sanzionandone dieci per mancata iscrizione all'Anagrafe canina; contestualmente sono stati applicati agli animali i microchip da parte del Servizio veterinario e sono state elevate sanzioni per 2mila euro.Il vicesindaco Franco De Michele spiega che i controlli, «che proseguiranno in modo costante», rientrano «nell'ambito di attività ispirate a linee guida ministeriali per la prevenzione e il contrasto del maltrattamento degli animali». La sanzioni sono stati applicate sulla base della Legge Regionale numero 3 del 2019.De Michele lancia anche un appello ai possessori di cani, affinché osservino «le norme e le regole relative alle deiezioni canine e al controllo degli animali da tenere al guinzaglio, senza lasciarli liberi per strada o all'interno del verde pubblico. Il decoro dei luoghi pubblici non può essere minacciato dai possessori dei cani che non rispettano le regole e non si dotano di quanto necessario a smaltire correttamente le deiezioni. In proposito voglio precisare che, sul tema, non contano le scuse: chi sceglie per un suo interesse personale un determinato luogo pubblico per portare a spasso il proprio cane, è il primo responsabile del suo comportamento». De Michele conclude rammentando la presenza in strada di 700 cestini pubblici.