Caserta, obbligo di guinzaglio e museruola per i cani: l'ordinanza

Vietato lasciare i cani senza guinzaglio nelle aree pubbliche, nei giardini e nei parchi e obbligo di museruola per quelli di grossa taglia. È quanto stabilito dall’ordinanza emanata ieri dal Comune di Caserta, che, in caso di violazione delle disposizioni, prevede una sanzione amministrativa che va da un minimo di venticinque euro fino a un massimo di cinquecento.

Oltre a tenere gli animali al guinzaglio e all’utilizzo della museruola, l’ordinanza comunale dispone anche che è obbligatorio evitare che i cani facciano i propri bisogni sui prati e nei giardini pubblici. In caso di deiezioni, inoltre, è necessario pulire immediatamente per mantenere l’igiene e il decoro della città. E ancora, i proprietari devono prevenire che i cani sporchino beni pubblici e privati, come i muri e i mezzi parcheggiati in strada.

Queste regole, tuttavia, si legge ancora nell’ordinanza emanata dal Comune di Caserta, non si applicano ai non vedenti con cani guida e alle persone con evidenti disabilità fisiche o soggette a programmi di cura e riabilitazione.