La Reggia come sfondo e piazza Carlo di Borbone come palcoscenico. Così, con la colonna sonora intonata dalla Fanfara, a Caserta si festeggiano i 210 anni dell’Arma dei carabinieri. Anni portati magnificamente, un Corpo ancora giovane e possente che si regge su una storia fatta «di impegno e rinnovamento, sempre al servizio delle Istituzioni, cogliendo con lungimiranza e attenzione - ha esordito il colonnello Manuel Scarso - i bisogni dei cittadini con i quali ha saldato un forte legame sentimentale perfettamente sintetizzato nell’appellativo di “Benemerita”». E la scelta della location - dove si è svolta la rassegna dei reparti e la sfilata dei gonfaloni - non è stata casuale, ma fortemente voluta, a conclusione delle celebrazioni per i 250 anni dalla morte di Luigi Vanvitelli, per presentare «un omaggio a questa città e all’intera provincia, in cui i carabinieri si sono insediati nel 1860 contribuendo a scrivere pagine importanti di storia al fianco dei cittadini onesti».

E a questa festa non potevano mancare autorità militari e civili, rappresentanti del mondo dell’economia, del lavoro, dell’associazionismo, della cultura e dell’istruzione ai quali è andato il saluto e il ringraziamento del comandante Scarso che ha sottolineato la presenza del tenente colonnello Gianfranco Paglia, medaglia d’oro al Valore Militare. Un grazie speciale è stato rivolto anche ai «vertici delle procure di Napoli, Napoli Nord e Santa Maria Capua Vetere con i quali c’è un rapporto costante e di leale collaborazione, in una comunione di obiettivi e intenti, che parafrasando le parole di don Peppe Diana possiamo sintetizzare nel motto “per amore del nostro popolo, non ci stancheremo di cercare la verità”». Non è mancato l’accenno all’organo di coordinamento delle forze di Polizia, il «Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto Giuseppe Castaldo, che è un sicuro punto di riferimento, nonché garante del più efficace coordinamento tra le Forze di polizia, oggi qui rappresentate dal questore Andrea Grassi e dal comandante provinciale della guardia di finanza Nicola Sportelli». Ma quella di ieri era la festa dei carabinieri e dunque a loro il maggiore ringraziamento, al «gruppo carabinieri distaccato di Aversa, le 60 stazioni, i 10 comandi intermedi e la neo istituita Tenenza di Castel Volturno, che si confermano presidi essenziali e punti di riferimento per i cittadini dei 104 comuni. Nell’anno trascorso, si sono fatti carico di perseguire oltre l’88% di tutti i reati denunciati in provincia, scoprendone il 72%».

Niente numeri nel discorso del comandante provinciale di Caserta, perché i numeri non restituiscono appieno il senso e il significato del fare quotidiano delle donne e degli uomini dell’Arma, una scelta di vita di cui vanno orgogliosi, così come sottolineato dal colonnello che ha concluso prendendo in prestito le parole dell’appuntato scelto Matteo Pastore, padre del maresciallo Francesco che a soli 25 anni, insieme al collega 27enne Francesco Ferraro, ha perso la vita in servizio in un tragico incidente in provincia di Salerno: «Francesco era orgoglioso di essere carabiniere. L’aveva sognata sin da piccolo quell’uniforme. Gli ha permesso di realizzare il sogno della sua vita: mettersi a servizio degli altri». E gli altri ringraziano. Sì, la partecipazione in piazza ieri di tantissimi cittadini è stata letta proprio così: un grazie corale, un grazie detto con la semplice presenza. Ma c’è chi ha voluto usare anche le parole per dire di questi «210 anni di lavoro al servizio della collettività». È stato il deputato Pd Stefano Graziano che ha rivolto «ai carabinieri il ringraziamento di tutti i cittadini. Il loro impegno per la tutela della pace, la coesione sociale e la sicurezza rappresenta un punto di riferimento per l’intero Paese». E anche l’onorevole Gimmi Cangiano di Fdi, ha sottolineato che «è merito anche del loro lavoro che il clan dei Casalesi è stato sconfitto». Ad omaggiare l’Arma pure il deputato della Lega Gianpiero Zinzi che ha puntualizzato come i militari «lasciano percepire e toccare con mano la sensibilità di un Corpo che è un tutt’uno con la cittadinanza». Ad esprimere «profonda gratitudine nei confronti dei carabinieri, che ogni giorno forniscono un contributo fondamentale per garantire la sicurezza e il benessere del nostro territorio» è stato il sindaco di Caserta Carlo Marino che ha chiosato: «Quest’anno è stato scelto di celebrare l’anniversario in un luogo simbolo della città. A nome di tutta la comunità ringrazio il Comandante provinciale».

A conclusione della giornata sono stati consegnati gli encomi del Comandante della Legione Carabinieri Campania a Nicola Zimbardi, Domenico Felice, Silvestro Pellegrino e Mario Palmieri di Santa Maria Capua Vetere, Salvatore Pagnozzi e Giovanni Iannucci di Ruviano, Luigi De Santis, Pasquale Iannotta, Alfredo Di Landa e Luigi Merenda di Grazzanise, Giovanni Galardo, Tommaso Bianco e Vito De Filio di Piedimonte Matese, Giuseppe Cipro di Marcianise, Massimiliano Piscopo, Guerino Santillo, Gianpaolo Marotta, Francesco Comotti, Pasquale Di Lillo, Massimiliano Cicia di Caserta e Aversa.