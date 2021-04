I carabinieri aiutano gli anziani a vaccinarsi In tutte le caserme assistenza alla registrazione

CASERTA - I Carabinieri della provincia di Caserta hanno attivato un servizio di supporto agli anziani che hanno bisogno di assistenza per la prenotazione on-line dei vaccini anti-Covid.

Gli interessati, ultrasettantenni, possono rivolgersi al più vicino Comando Stazione, dove i militari saranno a disposizione per la compilazione delle richieste e per la registrazione sul portale di prenotazione.

Il servizio di assistenza potrà essere richiesto anche a domicilio, contattando telefonicamente i Carabinieri se gli interessati sono impossibilitati a raggiungere le caserme.