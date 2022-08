“Cocciante canta Cocciante”, il tour fa tappa a Carditello

Dopo il grande successo per le tappe del nord e centro Italia che hanno segnato il ritorno di Riccardo Cocciante sul palco dopo 10 anni, venerdì 2 settembre alle ore 21 presso il Real Sito di Carditello, si terrà l’ottava e ultima data del tour “Cocciante canta Cocciante”, nell’ambito del Carditello Festival 2022.

Riccardo Cocciante, interprete di indimenticabili canzoni che hanno fatto da colonna sonora agli ultimi decenni e acclamato compositore dell’opera popolare “Notre dame de Paris” si esibirà dal vivo accompagnato da alcuni tra i più grandi musicisti della scena musicale italiana con l’orchestra sinfonica “Saverio Mercadante” di Altamura, diretta dal maestro Leonardo de Amicis.

Un concerto ritmico-sinfonico, impreziosito dalla presenza dell’orchestra composta da 32 elementi e dalla sezione ritmica e un imperdibile appuntamento per ripercorrere la straordinaria carriera dell’artista, con la sua musica leggera e pop. Un vero e proprio viaggio nella bellezza: il Real Sito di Carditello per anni è stato il simbolo del degrado e dell’abbandono nella Terra dei Fuochi ma oggi, dopo aver resistito alle ferite del tempo e della criminalità organizzata, è un esempio di riscatto e rinascita per l’intero territorio, aperto a famiglie, bambini e rifugiati, grazie alla fondazione guidata dal presidente Luigi Nicolais.

Venerdì 2 settembre, dunque, sarà un’occasione per rivivere a Carditello quelle emozioni che ci hanno fatto sognare e per tornare finalmente a cantare, insieme alla voce di Cocciante, i brani scolpiti nella memoria e nei cuori degli italiani.