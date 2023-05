Cosa fare a Caserta: gli appuntamenti della settimana

LIBRI/1

Al Cidis di Caserta, nella sede di corso Trieste, lunedì si presenta “Lusaka” di Diego Cassinelli. Edito da Orizzonti Geopolitici, il libro è un reportage documentaristico realizzato nella capitale dello Zambia in compagnia di un ex partigiano, novello cantastorie che funge da autista e al contempo da guida turistica.

LIBRI/2

All'Enoteca della Camera di Commercio di Caserta è in programma venerdì il secondo appuntamento della rassegna "Saperi e sapori - Accostando libri e gusti”.

Raffaella Guidi Federzoni presenta il suo romanzo d’esordio “Non sono ammesse scorciatoie” a cui sono accostati quattro vini.

MANIFESTAZIONI/1

Alla Biblioteca Diocesana di Caserta martedì si terrà l’evento “Suoni e sapori alla Corte dei Borboni”, che ci farà rivivere le atmosfere degli anni della dinastia borbonica attraverso racconti di accadimenti, feste e cerimonie nei luoghi vanvitelliani seguendo il filo conduttore della musica e del cibo.

MANIFESTAZIONI/2

Il festival “Capua il luogo della lingua” prosegue martedì con la presentazione di "Facciamo pace. Una guerra, tante guerre. Considerazioni per un mondo più giusto" di Susanna Camusso, al Museo campano di Capua. Antonella Pozzuoli sarà invece giovedì nella chiesa di San Salvatore a Corte con il suo "Per tutti i mari che ho attraversato".

MOSTRE

Il Museo Provinciale Campano di Capua ospita “Il silenzio degli occhi – Le Madri”, mostra fotografica di Giovanni d’Angelo, curata dalla storica dell’arte Maria Carmela Masi. Potremo visitarla fino a domenica 18 giugno.

MUSICA

A Casanova di Carinola tutta l’energia di Clementino, in concerto martedì con la sua band per una delle tappe del “Summer Tour”. Il live è gratuito.

TEATRO/1

La storia di Artemisia Gentileschi e di altre donne nello spettacolo "Kintsugi", in scena giovedì a Radio Zarzak, a Casapulla. La drammaturgia è di Brillante Massaro, sul palco con Mimi Trapani, Mina Mastantuoni, Virginia Anna Crovella e Federica Maria Crovella.

TEATRO/2

Nell’ambito di “Racconti per ricominciare”, il green festival diretto da Claudio Di Palma, al Belvedere di San Leucio, a Caserta, va in scena giovedì e venerdì “Storie di primogeniti e figli unici”, di Francesco Piccolo per la regia Manuel Di Martino. Sul palco con quest’ultimo Marcello Manzella, Giovanna Sannino e Gennaro Silvestro.