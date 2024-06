A Casal di Principe, l'altra notte notte, piazza Mercato ha rischiato di trasformarsi in una scena di morte. Un giovane a bordo di un'auto scura, guidata da un suo coetaneo, ha rotto la tranquillità e ha sparato una raffica di colpi di mitraglietta dirigendo l'arma verso il cielo. In quel momento la piazza era piena di persone, perché era da poco terminato il comizio di chiusura di campagna elettorale di un candidato sindaco e perché è di solito il posto, insieme a piazza Villa, maggiormente frequentato da giovani, e un colpo vagante o un qualsiasi altro movimento inconsulto avrebbe potuto colpire qualcuno.

Prima di sparare, il giovane dal volto coperto, in dialetto casalese e secondo alcuni testimoni visibilmente agitato, ha gridato «qui la comandiamo noi». La fuga è poi ripresa procedendo verso una traversa che conduce in via Vaticale. Chi è quel “noi” a cui ha fatto riferimento? E perché ha scelto piazza Mercato, nell'angolo tra il sindacato della Cgil ed il bar? Domande aperte che sono al vaglio delle indagini dei carabinieri della Compagnia di Casal di Principe guidata dal capitano Marco Busetto, immediatamente allertati da due testimoni. L'episodio, comunque, anche secondo gli inquirenti, non è collegato alle elezioni.

Da chiarire anche i contorni del raid contro la casa di Francesco Schiavone alias “Sandokan”, in via Bologna, ora abitata dai figli Ivanhoe e Libero Emanuele che non hanno accettato il piano di protezione offertogli a marzo con l'inizio della collaborazione con la giustizia del padre. Venti, almeno, i colpi che sono stati esplosi contro il cancello in ferro. I fori, farebbero pensare alla stessa arma utilizzata in piazza Mercato che ieri mattina, dopo una lunga notte di rilievi da parte degli investigatori, si è riempita di cittadini, volontari e candidati. A chiederlo era stato il sindaco Renato Natale che appresa la notizia del raid, aveva invitato a partecipare ad un flash mob di risposta. Il primo cittadino uscente è intervenuto salendo su una panchina in piazza e parlando alla piccola folla di gente. Presenti tutti e cinque i candidati sindaco e diversi loro sostenitori. Nel corso delle giornata diversi i messaggi e gli interventi di politici e partiti: tutti hanno condannato l'episodio ed espresso preoccupazione e solidarietà.

«Quanto è accaduto è decisamente serio e sebbene ci preoccupa come è giusto che sia, ci fa alzare il livello di attenzione con la certezza che non potrà essere spazio per un ritorno della camorra», ha detto Salvatore Cuoci coordinatore del Comitato don Peppe Diana. Sui fatti anche Marisa Diana, sorella di don Peppe, in viaggio verso Cassano all'Ionio per una testimonianza di resistenza in memoria del fratello. «Sono molto preoccupata per la sorte del nostro territorio - dice - non vorrei che il lavoro che è stato fatto in questi anni ma soprattutto il sacrificio di mio fratello andassero persi».