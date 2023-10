Casapesenna, il parco della legalità dove c'era il bunker del boss Zagaria

Una piazzetta con piante, panchine e due simbolici murales laddove c'era il bunker del boss Michele Zagaria: è il parco della legalità realizzato in via Mascagni, a Casapesenna, inaugurato oggi alla presenza del sottosegretario agli Interni Nicola Molteni, del prefetto di Caserta Giuseppe Castaldo, del sindaco di Casapesenna Marcello De Rosa, accompagnato dalla sua amministrazione, del Questore di Caserta

Andrea Grassi, del Comandante provinciale dell'Arma Manuel Scarso, di quello della Guardia di Finanza Nicola Sportelli e del Comandante dei Vigili del Fuoco di Caserta Paolo Massimi.

«Una giornata dall'altissimo valore simbolico non solo per Casapesenna, ma per tutta l'Italia» ha detto Molteni, che poi ha aggiunto: «oggi direi con forza che lo Stato vince.

La villetta di via Mascagni a Casapesenna, dove c'era il bunker in cui fu stanato il 7 dicembre 2011 dalla Polizia di Stato l'allora latitante e capo dei Casalesi Michele Zagaria, è stata demolita dopo un lungo iter burocratico il 16 febbraio scorso; le operazioni di abbattimento gestite dai vigili del fuoco sono durate

12 giorni e dopo sono partite le opere di riqualificazione.

Oggi, nel punto esatto dove c'era il bunker, è stato piantato un ulivo, mentre sulle facciate delle mura sono stati realizzati due murales, uno in particolare con il tricolore che sventola e due mani in grigio con le manette ai polsi, attorno altri alberelli e giardinetti. I carabinieri hanno anche piantumato una talea ricavata dall' "albero" di Giovanni Falcone.