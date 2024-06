Caserta, la nuova edizione del Casavecchia & Pallagrello Wine Festival nel centro storico di Pontelatone

Iniziato il conto alla rovescia per l'attesissima sesta edizione del Casavecchia & Pallagrello Wine Festival, in programma il 30 giugno e il 5, 6 e 7 luglio prossimi nel centro storico di Pontelatone (Caserta). Un evento che celebra la ricchezza e la diversità dei vitigni autoctoni della zona, mettendo in risalto due delle varietà più distintive della nostra regione: il Casavecchia e il Pallagrello.

Ben quattro giorni di degustazioni, laboratori, musica live e food di qualità per l’evento promosso e organizzato dalla Strada del Vino del Casavecchia di Pontelatone e dalla Pro loco di Pontelatone, in collaborazione con il Comune di Pontelatone. Un evento che, anno dopo anno, continua a crescere sia in termini di partecipazione che di apprezzamento da parte del pubblico e degli esperti del settore. Anche in questa edizione, i protagonisti saranno i produttori delle due denominazioni Casavecchia e Pallagrello, a cui il festival è dedicato sin dalla sua nascita. L'obiettivo rimane quello di dare spazio e voce a questi vitigni, consolidando la loro presenza e importanza nel panorama enologico campano e italiano in generale.

Anche in questa edizione l’evento avrà una formula itinerante nel centro storico di Pontelatone ma con un percorso rinnovato: in piazza Cavour ci saranno i banchi d’assaggio delle cantine mentre in piazza Cutillo sarà allestita l’area food. Proprio al food è dedicata una delle prime importanti novità di quest’anno: saranno i ristoranti e gli esercizi della zona a preparare i piatti che saranno proposti al pubblico nelle quattro giornate: agriturismo «La Monticella», azienda agricola Caputo Raffaele, Punto e Pasta, A Patricella, La Baronia e Caseificio Antica Casella. Inoltre, al percorso gastronomico e a quello enologico si affiancherà anche quello dedicato ai dolci. Tra le novità anche una nuova area parcheggio per oltre mille auto a disposizione dei visitatori in via Parco Arnosello, a 200 metri dall’evento.

Per chi viene da Roma l’uscita autostradale consigliata è Santa Maria Capua Vetere, mentre per chi viene da Napoli è Caserta Nord.

La prima data del Casavecchia & Pallagrello Wine Festival sarà domenica 30 giugno. Alle ore 18 in piazza Cavour taglio del nastro della sesta edizione alla presenza del presidente della Strada del Vino del Casavecchia di Pontelatone, Giuseppe Chillemi, del presidente della Pro loco di Pontelatone, Lorenzo Monaco, e dei sindaci dei comuni dell’areale del Casavecchia. Si apriranno quindi le aree food e il percorso dedicato alle cantine; in programma anche una speciale Masterclass guidata dal giornalista enogastronomico Luciano Pignataro e una dimostrazione della filatura della mozzarella, uno dei prodotti di punta della zona amatissimo dai visitatori. Numerose le novità anche in programma per le date del 5, 6 e 7 luglio, quando il Casavecchia & Pallagrello Wine Festival animerà il centro storico di Pontelatone.

«La nostra ambizione – afferma il presidente della Strada del Vino del Casavecchia di Pontelatone, Giuseppe Chillemi - è che le nostre due denominazioni rappresentino una calamita per attirare enoturisti sul territorio. La stessa Strada del Vino sta crescendo e questo è un segnale decisamente positivo. Oltre al Comune di Pontelatone, socio fondatore, hanno infatti aderito i Comuni di Caiazzo, Liberi e Piana, a conferma della maggiore penetrazione di questi due vini nel nostro territorio. Di pari passo stiamo immaginando un progetto di zonazione dei vigneti, aumentando l’attenzione e qualificando sempre di più il lavoro delle cantine nonché degli enologi che, insieme, stanno offrendo al mondo del vino prodotti di livello sempre superiore, sia sotto il profilo dei bianchi che dei rossi».

Per informazioni: Facebook @casavecchiawinefestival, Instagram @casavecchiapallagrello, mail casavecchiapallagrello@gmail.com, tel. 333.3854584