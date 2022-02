«Non sono un camorrista, voglio vendicare mio figlio eliminando i pusher»

«Non sono un camorrista e non avevo alcuna intenzione di prendere il controllo delle piazze di spaccio di Castel Voltuno. La mia unica missione era ed è quella di eliminare le piazze di spaccio della Domitiana. A causa loro e della loro droga mio figlio è morto e io devo vendicarlo». È una parte dell'interrogatorio reso da Antonio Fucci, presunto capo della «banda del Litorale» in carcere da due giorni, interrogato ieri dal gip Napoli,...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati