Operazione ad “alto impatto” della Polizia di Stato a Castel Volturno. Sono stati impiegati 40 poliziotti, che hanno controllato oltre 500 persone e circa 50 sottoposti a misure di prevenzione, cautelari e di sicurezza.

Nove le persone destinatarie di “foglio di via”, mentre dodici i denunciati per reati vari, tra cui furto, rissa, falsa attestazione sull’identità personale, spaccio di sostanze stupefacenti, guida senza patente, violazione della misura di prevenzione del foglio di via e abusivismo edilizio. Quattro extracomunitari irregolari sono stati espulsi.

Il Commissariato di pubblica sicurezza di Castel Volturno ha denunciato un giovane per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, perché, in occasione di un controllo, è stato trovato in possesso di hashish e cocaina. I poliziotti, inoltre, in occasione di un intervento per rissa in località “destra Volturno”, hanno intercettato e denunciato una persona di origini ghanesi. Sono in corso attività per la ricostruzione dell’accaduto e per l’identificazione degli altri partecipanti.

I controlli di polizia amministrativa, effettuati con il concorso della Polizia municipale del Comune di Castel Volturno e dell’Asl, hanno consentito di sanzionare tre esercizi commerciali, per irregolarità varie, per circa 13mila euro di multa. In particolare, il titolare di un bar è stato denunciato per abusivismo edilizio, per aver modificato le strutture esistenti, che sono state sequestrate. Un esercizio di ristorazione è stato chiuso per mancanza dei requisiti sanitari e di igiene, mentre, per mancanza di tracciabilità, sono stati sequestrati, in una pescheria, oltre 20 chili di pesce, crostacei e molluschi.

In occasione dei servizi, la Squadra Mobile della Questura di Caserta ha arrestato un minorenne extracomunitario, ricercato perché scappato dalla comunità ove era stato collocato agli arresti domiciliari, per aver commesso a Napoli, nello scorso mese di novembre, una rapina a due stranieri. Rintracciato, è stato portato nel carcere per minorenni di Airola. Sul litorale domitio, inoltre, è stato rintracciato un cittadino rumeno di 43 anni, ricercato internazionale perché destinatario di un mandato di arresto europeo, perché colpevole dei reati prostituzione minorile, tratta di essere umani e sfruttamento della prostituzione, commessi in Romania. L’uomo, che ha provato a scappare alla vista dei poliziotti, è stato bloccato e portato nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, per essere messo a disposizione dell’autorità giudiziaria estera.