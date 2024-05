Una colonna di fumo nero si alza alta in cielo. C'è un'auto parcheggiata in strada che va a fuoco. Ma siamo a Destra Volturno, quartiere ghetto del paese domiziano, dove episodi del genere rappresentano la normalità. Qui l'illegalità diffusa ha invertito ogni paradigma, qui le irregolarità appaiono tollerate. Ma questa volta il proprietario dell'auto distrutta non ci sta, sporge denuncia verso ignoti e chiede giustizia ad alta voce. Lui è Carlo de Rosa, di professione ingegnere, abitazione a Destra Volturno da quarant'anni e da otto trasferito in pianta stabile. De Rosa lo scorso marzo ha costituito un comitato di cittadini con lo scopo di chiedere alle istituzioni maggiore attenzione alle esigenze del quartiere e per denunciare le illegalità diffuse che lo contraddistinguono.

APPROFONDIMENTI Trocati due chili di droga nei vani ascensori Vertenza Jabil, nuovo Sos Scuole a Caserta, la svolta cantieri: «In classe a settembre»

Ed è molto probabile che sia questa sua attività alla base della distruzione della sua auto. Perché i vigili del fuoco gli raccontano che c'è il sospetto che l'auto possa essere stata incendiata. «Peraltro - denuncia il coordinatore del comitato per la legalità - quando mi sono accorto delle fiamme ho provato a spegnere o quanto meno domare l'incendio, mi sono trovato senza acqua, perché qualcuno aveva tranciato la condotta». Nel viale dove vive De Rosa non ci sono sistemi di videosorveglianza e nessun testimone si è fatto avanti per raccontare di aver visto movimenti sospetti nei pressi dell'auto; per cui, il proprietario della vettura trasformata a rottame fumante ha sporto denuncia verso ignoti.

Ma quali sono le principali illegalità su cui si batte il suo comitato? «Siamo nati da poco - spiega il coordinatore - ma abbiamo già denunciato pubblicamente e alla Procura spaccio di droga, prostituzione, attività commerciali abusive, sversamenti abusivi e innumerevoli altre illegalità. Ma la principali battaglie sono due: contro i taxi abusivi, con la richiesta di un servizio trasporti pubblico che serva l'area, e contro il concessionario di uno stabilimento balneare che con l'utilizzo di mezzi meccanici qualche settimana fa ha spianato le dune marittime ai lati del suo lido».

Gli episodi di cronaca nera che si registrano costantemente a Destra Volturno restituiscono un quartiere senza regole, dove a primeggiare è chi riesce a imporsi con arroganza e forza, meglio se fatto con atti illegali. La località è formata da un migliaio di ville, realizzate velocemente e senza alcuna visione architettonica, fra gli anni '70 e i primi '80, per rispondere all'avida richiesta turistica che c'era in quegli anni, e poi abbandonate con l'inizio del degrado che colpì la zona a partire dai fine anni '80. I bassi costi dei fitti, poi, hanno attirato a Destra Volturno gente disperata proveniente da più parti del mondo e anche dall'area Nord di Napoli. E in effetti, basta solo il dato dei valori immobiliare per certificare il fallimento del quartiere, quello delle ville fronte mare, che passano di mano per 10, 15, massimo 20mila euro.

Il sindaco, Luigi Petrella, conferma il disordine che regna qui: «Il nostro comando vigili non ha risorse per intervenire su tutto il territorio e le attività di polizia si concentrano maggiormente sull'area Sud di Castel Volturno, quella più commerciale e residenziale. Così a Destra Volturno regna una sorta di anarchia». E in effetti, qui la differenziata ancora non è mai partita, ci sono costantemente rifiuti speciali smaltiti ovunque, le fogne sono collassate per ragioni strutturali e la scogliera per combattere l'erosione non è ancora partita. «Ci dovrebbero arrivare 40 milioni di euro per progetti già finanziati necessari a far partire le opere - si augura il sindaco - Se poi ci fosse anche controllo istituzionale, allora il quartiere si potrebbe riprendere. Al momento, però, è la condizione è oggettivamente caotica".