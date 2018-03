Giovedì 22 Marzo 2018, 10:46 - Ultimo aggiornamento: 22-03-2018 10:46

Sfruttavano giovanissime loro connazionali, la maggior parte minorenni, che arrivano in Italia, per essere avviate alla prostituzione. È l'accusa contestata dalla Procura distrettuale di Catania ai nigeriani Pat Eghaeva, di 43 anni, arrestata dalla polizia a Caserta, e alla coppia Kate Amayo, di 31 anni, e Adeniyi Moroof Badmus, di 34, arrestati a Palermo. Alla prima sono contestati il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e la tratta di persone, in concorso con complici in Nigeria e in Libia, e alla coppia lo sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione di giovani connazionali.Le indagini erano state avviate della squadra mobile di Catania sulla denuncia di una vittima, una minorenne, che aveva viaggiato con la madame Pat e altre due sue giovani connazionali, sbarcate a Catania il 14 luglio del 2017 da nave Diciotti che le aveva soccorse. La madame aveva fatto pressioni sulla minorenne perché lasciasse la struttura protetta alla quale era stata affidata e la raggiungesse per «mettersi a lavorare alle sue dipendenze». Intercettazioni hanno permesso di accertare che la nigeriana era continuamente impegnata nel reclutamento di altre giovani connazionali nel paese di origine e nella organizzazione del loro trasferimento in Italia e nella contestuale gestione della prostituzione.Lo sviluppo delle indagini ha permesso di individuare due cittadini nigeriani dediti allo sfruttamento della prostituzione di giovanissime connazionali a Palermo: «Sister Kate», che era il capo, e il suo fidanzato di cui si serviva per minacciare le donne e riscuotere gli incassi. L'importanza del ruolo assunto da «Sister Kate» nel mondo della prostituzione su strada di donne nigeriane emergeva durante un dialogo intercettato quando una giovane prostituta la definiva testualmente «la più grande di Palermo», alludendo al suo ruolo di organizzatrice.