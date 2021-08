Caserta, 2 chili di hashish in 12 panetti disseminati per casa: preso pusher

Due chili di hashish sono stati sequestrati dalla Polizia di Stato a Caserta, nell'abitazione di un 35enne, che è stato arrestato e condotto in carcere. L'operazione è stata realizzata dai poliziotti della sezione «Narcotici» della Squadra Mobile di Caserta, che hanno sottoposto ad attenta osservazione il pusher e la sua abitazione, dove si sospettava potesse essere nascosta la provvista di droga da cui il 35enne attingeva per vendere le singole dosi.

Gli agenti sono quindi entrati in azione, perquisendo la casa e scoprendo dodici panetti sistemati in diverse stanze; a quel punto, sono scattate le manette per lo spacciatore.